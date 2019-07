WhatsApp, presto si potrà utilizzare lo stesso account su più dispositivi

WhatsApp potrebbe presto permettere di utilizzare lo stesso account su più dispositivi contemporaneamente e di utilizzare la versione Web anche se lo smartphone non ha connessione Internet.

WhatsApp è in continuo aggiornamento e presto potrebbe introdurre nuove interessanti funzioni. Secondo il fidato portale WABetainfo, gli sviluppatori dell’applicazione di messaggistica istantanea stanno sviluppando un nuovo sistema per consentire di utilizzare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi contemporaneamente.

Attualmente, infatti, non è possibile avere un account associato allo stesso numero su dispositivi differenti. Nel momento in cui attiviamo l’app su uno smartphone, per esempio, viene automaticamente disattivato l’account sul tablet. Le cose potrebbero presto cambiare con un futuro aggiornamento rendendo così WhatsApp un po’ più simile a Telegram che permette già di avere lo stesso account su terminali diversi.

Photo credit - ibphoto/depositphotos.com

Le novità non finiscono qui. Non solo ci potrebbe essere la possibilità di utilizzare lo stesso account su dispositivi iOS e Android nello stesso momento ma – secondo quanto riportato dalla fonte – WhatsApp Web sarà utilizzabile anche senza che lo smartphone sia connesso a Internet. Questo sarà possibile utilizzando l’app UWP (Universal Windows Paltform). Insomma, parliamo di novità davvero interessanti che potrebbero migliorare l’esperienza utente di quelle persone che utilizzano costantemente WhatsApp ma che – al momento – sono costrette a utilizzarlo su un solo e unico dispositivo.

Il nuovo sistema è ancora in fase di sviluppo. La fonte sottolinea di non aver schermate per dimostrare ciò che è stato affermato ma bisogna ammettere che ogni volta le sue indiscrezioni si sono poi concretizzate. Le nuove funzionalità di sistema multipiattaforma potrebbero far parte di un aggiornamento importante, motivo per cui – secondo il portale – la versione WhatsApp per iPad non è ancora stata rilasciata anche se pronta.