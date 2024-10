WhatsApp si rinnova per iOS con widget e altre novità

WhatsApp ha rilasciato un importante aggiornamento per iOS, introducendo come novità più importante un nuovo widget per le chat sulla schermata Home degli iPhone. La versione 24.21.81 dell'app offre, quindi, agli utenti un accesso rapido alle conversazioni preferite o più frequenti.

Un solo tocco per accedere alle chat più importanti.

Il nuovo widget può essere configurato per mostrare chat recenti, preferiti, conversazioni fissate o contatti più frequenti. Come fare? Basterà aggiungerlo semplicemente tramite l'interfaccia di modifica della propria schermata Home, selezionando WhatsApp tra le app disponibili per i widget.

Ma non è tutto: l'aggiornamento include anche miglioramenti alla fotocamera, con uno zoom da 0.5x a 3x per una maggiore versatilità nella cattura delle immagini. Inoltre, è stata aggiunta la possibilità di menzionare altri utenti negli aggiornamenti di Status usando il pulsante @, similarmente a quanto accade su Instagram.

WhatsApp ha precisato che queste novità saranno distribuite gradualmente nelle prossime settimane, quindi non tutti gli utenti le vedranno immediatamente dopo l'aggiornamento.

Insomma, queste nuove funzionalità migliorano significativamente l'esperienza d'uso di WhatsApp su iOS, rendendo l'app più integrata con il sistema operativo e offrendo maggiore praticità agli utenti nella gestione delle loro comunicazioni quotidiane.