Dopo l’uso dei messaggi vocali per aggiornare lo status, WhatsApp potrebbe introdurre una nuova funzionalità pensata per poter condividere le foto mantenendo la qualità originale dello scatto.

Se c’è una cosa che non si può negare è il costante percorso di Meta finalizzato a rendere WhatsApp sempre più interessante e appetibile agli occhi degli utenti. E pur mantenendo saldamente la prima posizione della classifica in termini di uso globale (gli fa seguito Telegram, ma con un forte distacco) WhatsApp ha sempre avuto un grosso limite: la compressione delle foto.

Chiunque abbia mai condiviso una foto con WhatsApp lo sa benissimo: quello che in origine era un piccolo “capolavoro” veniva spesso rovinato dal protocollo di compressione dell’app. Con un nuovo aggiornamento, i laboratori di sviluppo di WhatsApp sembrerebbero essere intenzionati a porre fine alla cosa.

A riportare la notizia, come ormai siamo abituati a vedere, è stato WABetaInfo, noto portale che condivide le novità scoperte nelle app del servizio di messaggistica: secondo al testata, WhatsApp avrebbe introdotto questa nuova feature nella versione beta 2.23.2.11 (quindi attualmente disponibile solo per gli affiliati al programma Google Play Beta).

fonte: WABetaInfo

Stando a quanto riferito dalla testata, nell’app verrà integrata una nuova icona che permetterà di configurare la qualità delle foto da inviare. Sarà quindi possibile decidere di mantenerne la qualità originale. Trattandosi di una feature ancora in modalità Beta, questo nuovo strumento fotografico potrebbe non arrivare mai effettivamente in mano a tutti gli utenti. Tuttavia noi ci sbilanciamo e riteniamo che sia una di quelle innovazioni che siamo sicuri possa farcela.

Il motivo è presto detto: oggigiorno il comparto grafico degli smartphone è uno degli elementi che spesso fanno decidere che device acquistare. Parimenti è diventata estremamente importante la possibilità di condividere i nostri scatti con gli amici, mostrando loro quello che abbiamo visto noi. Permetterci di farlo senza “rovinare” le nostre foto sarebbe un grosso passo avanti per convincere sempre più persone ad usare WhatsApp.