WhatsApp potrebbe introdurre una nuova funzionalità per sfruttare in maniera “alternativa” l’uso delle registrazioni vocali.

Nel perseguire la sua “missione” di mantenere WhatsApp al vertice della classifica delle app di messaggistica più utilizzate (gli fa seguito Telegram, ma con un forte distacco) Meta, la società a cui fa capo il noto social Facebook, interviene in maniera regolare sperimentando, e introducendo, tutta una serie di migliorie. In questo caso, i laboratori di sviluppo di WhatsApp potrebbero essere pronti ad introdurre una nuova feature: la possibilità di sfruttare le registrazioni vocali per aggiornare il proprio stato.

A riportare la notizia, come ormai siamo abituati a vedere, è stato WABetaInfo, noto portale che condivide le novità scoperte nelle app del servizio di messaggistica: secondo al testata, WhatsApp avrebbe introdotto questa nuova feature nella versione beta 2.23.2.8 (quindi attualmente disponibile solo per gli affiliati al programma Google Play Beta). Stando a quanto indicato le note vocali usate come stato avrebbero una durata massima di trenta secondi e (in maniera simile a foto, video e gif) si cancellerebbero in modo automatico dopo 24 ore.

Fone: WABetaInfo

Anche l’aspetto legato alla privacy pare sia stato preso in esame: le note vocali così registrate sarebbero sottoposte al consueto standard di codifica e sarebbero udibili solo a chi ha i requisiti di privacy corretti. Inoltre, com’è lecito aspettarsi, lo status vocale può essere cancellato, o sostituito, in qualsiasi momento. Stando a quanto riportato la procedura sarebbe in tutto e per tutto simile a quanto si fa normalmente per registrare un messaggio vocale; l’unica differenza è che invece che farlo nella chat si dovrà andare nella sezione status dell’app, dove è stato inserito un “tasto” microfono.

Trattandosi di una feature ancora in modalità Beta, gli status vocali potrebbero non arrivare mai effettivamente in mano a tutti gli utenti. Tuttavia WABetaInfo si è detto fiducioso che la nuova funzione abbia riscontrato pareri positivi e, quindi, potrebbe diventare effettiva a tutti gli effetti nell’arco di poche settimane.