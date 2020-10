Windows 10X abbandona Win32, prima RTM a dicembre

La nuova versione di sistema operativo di Microsoft pensata per i dispositivi con doppio schermo e chiamata Windows 10X è in ritardo e questa non è una grossa novità. Una nuova indiscrezione parla però del possibile rilascio di una prima build RTM già a dicembre mentre sarebbe stato abbandonato il supporto ai programmi Win32.

Microsoft sta lavorando da ormai molti mesi alla sua versione di Windows dedicata ai dispositivi pieghevoli e dotati di due schermi chiamata Windows 10X. I lavori, tuttavia, procedono a rilento anche a causa della pandemia di Covid-19 che sta colpendo ogni angolo del pianeta. La data di rilascio del sistema operativo prevista entro la fine di quest’anno era già stata spostata in precedenza al 2021, con conseguente annullamento dell’arrivo sul mercato di Surface Neo, l’innovativo prodotto dell’azienda dotato di due display touch uniti da una cerniera simile a quella di Surface Duo.

Delle nuove indiscrezioni in arrivo da Twitter sembrano però indicare la possibilità che l’azienda di Redmond sia già pronta a pubblicare una prima build RTM di Winows 10X entro la fine di quest’anno. Purtroppo a questa notizia se ne lega un’altra meno piacevole: Microsoft avrebbe deciso di abbandonare il supporto al software Win32.

For those asking, Windows 10X is on track to RTM in December. Spring 2021 release still looking likely. Not sure if MS is planning to do any external 10X testing. If they are, I suspect they're waiting for the RTM build first.

