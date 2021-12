Xiaomi 12 arriverà entro capodanno, ecco le prime foto ufficiali

È ufficiale: Xiaomi 12 sta arrivando. Nella giornata di oggi, Xiaomi ha svelato al mondo la data d’uscita della sua nuova serie di smartphone di punta, insieme alle prime foto di Mi 12 e Mi 12 Pro integrate nella grafica di uno dei tre poster.

L’annuncio è avvenuto su Weibo, il social network cinese su cui Xiaomi ha pubblicato una serie di cinque post (al momento in cui scriviamo) con allegate le prime immagini di questi due device e della loro componentistica interna. Attenzione particolare è rivolta al “cuore” di Xiaomi 12, Snapdragon 8 Gen 1, che garantirà prestazioni migliori sul fronte connessione, imaging, IA e giochi.

In queste ore, il vicepresidente senior di Qualcomm Alex Kathuzan ha voluto congratularsi con l’azienda per l’imminente uscita di Xiaomi 12: “L’esperienza potenziata da Snapdragon 8 creerà infinite possibilità”, ha sottolineato Kathuzan. “Siamo molto felici di vedere che il nuovo terminale di punta di Xiaomi rende queste possibilità una realtà”.

In generale, Xiaomi 12 si preannuncia uno smartphone “più veloce e più stabile”. È per questo che Xiaomi ha voluto come testimonial Su Bingtian, velocista cinese apparso nel terzo (e ultimo) poster pubblicato su Weibo. Il poster più interessante, tuttavia, rimane il primo, che rivela in anteprima il design di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, entrambi con display con punch hole per la selfie camera. Nessuna notizia certa, invece, sulla variante 12X, che potrebbe comunque arrivare in un secondo momento.

Sono poche le informazioni anche sulle specifiche tecniche di questi due nuovi dispositivi, fatto salvo per il processore, che – come detto – sarà sicuramente l’attuale top di gamma di casa Qualcomm.

La data di lancio prevista per Xiaomi 12 e 12 Pro è il 28 dicembre (martedì prossimo). L’evento si terrà alle 19.30 ora di Pechino, dunque alle 12.30 ora italiana. Nello stesso giorno verrà presentata anche MIUI 13, la ROM per smartphone e tablet sviluppata da Xiaomi basandosi sul sistema operativo Android 12.