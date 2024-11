Display AMOLED da 6.73" e 120Hz: questo smartphone è a METÀ PREZZO! (-52%)

Se siete alla ricerca di uno smartphone che unisca prestazioni eccezionali e tecnologie all'avanguardia, questa offerta su Amazon potrebbe essere ciò che fa per voi. Lo Xiaomi 12 Pro è ora disponibile a soli 439,90€, con un incredibile risparmio rispetto al suo prezzo di listino originale.

Xiaomi 12 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dispositivo si rivolge a un pubblico esigente che cerca il massimo della tecnologia in ogni aspetto. Le sue caratteristiche premium lo rendono perfetto per gli appassionati di fotografia mobile, grazie al sistema di tripla fotocamera da 50MP, mentre il potente SoC Snapdragon 8 Gen 1 soddisfa chi necessita di prestazioni elevate per gaming e multitasking intensivo.

Il cuore pulsante di questo dispositivo è rappresentato dal suo magnifico display AMOLED da 6.73 pollici con refresh rate a 120Hz, che garantisce una fluidità visiva eccezionale e colori vividi in ogni condizione. La tecnologia HyperCharge da 120W rappresenta un vero game-changer, permettendo di ricaricare completamente la batteria da 4600mAh in tempi record, eliminando l'ansia da ricarica nelle vostre giornate più intense.

La configurazione con 8GB di RAM e 256GB di storage offre tutto lo spazio necessario per app, foto, video e documenti, mentre il sistema di raffreddamento avanzato mantiene le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di utilizzo più impegnative. La versione italiana include 2 anni di garanzia, offrendo una sicurezza aggiuntiva sul vostro investimento.

Attualmente disponibile a 439,90€, lo Xiaomi 12 Pro rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera un top di gamma completo sotto ogni aspetto. La combinazione di fotocamere professionali, display premium e ricarica ultra-rapida, unita alla potenza del Soc Snapdragon 8 Gen 1, rende questo smartphone un investimento sicuro per il futuro!

