Xiaomi 12 Pro e iPhone 13 Pro condividono più della semplice dicitura “Pro” all’interno del loro nome. A onor del vero, è stata Apple la prima a identificare un suo iPhone come “Pro” (professionale), ma – a parte questo – Xiaomi non ha avuto nessuna pretesa di imitare iPhone, neanche lontanamente.

È vero, Xiaomi 12 Pro e iPhone 13 Pro hanno alcuni punti di contatto (il peso è quasi identico, il display è ultra fluido e le prestazioni sono da veri top), ma le differenze sono altrettanto notevoli. Tra queste, la più importante riguarda sicuramente il software, da una parte Android 12 e dall’altra iOS 15, ed è proprio il software a fare da ago della bilancia in questa sfida tra top di gamma.

Design: ergonomicità vs eleganza

Prima di concentrarci sugli “interni”, però, proviamo ad analizzare il design di entrambi gli smartphone. A differenza di altri marchi, che hanno seguìto il trend di Apple, Xiaomi ha scelto di non adottare il design a bordi piatti che avrebbe reso questo 12 Pro un po’ meno ergonomico. A destra e a sinistra, infatti, i bordi sono curvi, il che incrementa di gran lunga la maneggevolezza di questo device.

Inoltre, accostato all’iPhone, Xiaomi 12 Pro risulta un po’ più lungo e un po’ più largo (la differenza è di esattamente 16,9mm per la lunghezza e 3,1mm per la larghezza). Quanto allo spessore, invece, iPhone 13 Pro batte Xiaomi 12 Pro 7,65 a 8,16 (mm).

Come accennavamo in premessa, il peso di questi due dispositivi è pressoché identico: Xiaomi 12 Pro pesa 204g, uno in più rispetto ad iPhone 13 Pro.

Nel complesso, il design di entrambi è abbastanza pulito e lineare, ma iPhone 13 Pro potrebbe risultare più elegante per via dei bordi piatti. La scelta da fare, in definitiva, è tra ergonomia (quindi praticità d’uso) e bellezza estetica.

Due display ultra fluidi

Il display di Xiaomi 12 Pro segue la curvatura dei bordi, estendendosi per qualche millimetro anche ai lati. Lo apprezziamo particolarmente in landscape durante la visione di film e video, perché in qualche modo la curvatura rende l’esperienza di visione più immersiva.

La visibilità al sole dello Xiaomi è eccellente, migliore di quella di iPhone: sulla carta, in effetti, la luminosità di picco arriva a ben 1500 nit (contro i soli 1200 del rivale Apple).

Per quanto riguarda la fluidità e quindi i giochi, sia Xiaomi 12 Pro che iPhone 13 Pro possono essere definiti degli ottimi gaming phone. In entrambi i casi, la frequenza di aggiornamento è adattiva e il picco è pari a 120Hz, mentre la frequenza di campionamento del tocco arriva a 480Hz nel caso specifico dello Xiaomi (il dato relativo ad iPhone è sconosciuto).

Il vetro di Xiaomi 12 Pro è ultra resistente, stiamo parlando di un Gorilla Glass Victus. iPhone può contare sullo speciale Ceramic Shield sviluppato da Apple ed è certificato IP68 per la resistenza alla polvere e alle immersioni in acqua a una profondità massima di 6m per 30 minuti. La mancanza della certificazione IP68 è il difetto più rilevante di Xiaomi 12 Pro, che deve rinunciare a una caratteristica importante condivisa da quasi tutti i top di gamma (tutti tranne lui, in pratica).

Prestazioni da flagship assoluti

Niente da dire riguardo alle prestazioni: sia Xiaomi 12 Pro che iPhone 13 Pro si dimostrano infaticabili quando si tratta di affrontare sessioni di gioco o di video-editing impegnative. Xiaomi 12 Pro, in particolare, è equipaggiato con un SoC Snapdragon 8 Gen 1 costruito con una tecnologia di processo a 4nm, mentre iPhone 13 Pro può contare su un Apple A15 Bionic realizzato con una tecnica quasi altrettanto raffinata (a 5nm, per essere precisi).

Batteria: la ricarica rapida gioca a favore dello Xiaomi

Parlando di consumi, Xiaomi 12 Pro si rivela un meno efficiente rispetto ad iPhone 13 Pro. La batteria del 12 Pro è più grande (4600mAh contro 3095mAh) anche se Apple sembra gestirla in modo migliore. Ciò che davvero fa la differenza, nel caso dello Xiaomi, è il supporto alla ricarica rapida da 120W. Se iPhone 13 Pro è ricaricabile al 50% in circa 30 minuti, la batteria di Xiaomi 12 Pro è in grado di recuperare il 100% di autonomia in quasi la metà del tempo (la metà… più 3 minuti, per un totale di 18 minuti di ricarica).

Fotocamere: necessario un distinguo tra hardware e software

Analizziamo le fotocamere prendendo in considerazione separatamente hardware e software. Lato hardware, Xiaomi 12 Pro vince a mani basse, potendo contare su un set di obiettivi decisamente più risoluto (50MP+50MP+50MP contro 12MP+12MP+12MP). Su entrambi i modelli, il terzo sensore è di tipo teleobiettivo. Anche la fotocamera frontale è superiore sullo Xiaomi, essendo da ben 32MP.

D’altra parte, qualcuno potrebbe avere una leggera preferenza per il software della fotocamera di iPhone, notoriamente leggero e “ordinato”. Su Xiaomi le modalità sono un po’ di più, cosa che rende l’interfaccia un po’ più complessa. Non manca per esempio la Modalità Bellezza, con decine di opzioni per scattare selfie perfetti.

Quanto ai video, la qualità è da cinema per entrambi i device: su iPhone è presente una modalità apposita per girare dei veri e propri film (chiamata appunto modalità “Cinema”). Alla modalità Cinema, Xiaomi risponde con ProFocus, una tecnologia di messa a fuoco avanzata in grado di catturare i soggetti in movimento in modo ancora più preciso.

OS: questione di gusti

La partita tra Xiaomi 12 Pro e iPhone 13 Pro si gioca soprattutto su questo campo. Il vero discriminante, nella scelta tra i due device, è la preferenza del singolo utente per un sistema operativo piuttosto che per un altro, fermo restando che Xiaomi 12 Pro spicca in molti più ambiti a fronte di un costo leggermente più contenuto.

Xiaomi 12 Pro arriva sul mercato con MIUI 13 basata su Android 12, una ROM altamente personalizzabile con centinaia di temi tra cui scegliere. Il supporto software è valido per altri 3 anni circa (quindi fino ad Android 15), mentre le patch di sicurezza continueranno ad arrivare fino al 2026 (escluso).

Dall’altra parte, gli iPhone sono famosi proprio per la qualità del supporto software, garantito fino a un massimo di 5 anni a partire dall’uscita.

Xiaomi 12 Pro vs iPhone 13 Pro: specifiche tecniche a confronto

Xiaomi 12 Pro iPhone 13 Pro Dimensioni e peso

163,6 x 74,6 x 8,16 mm, 204g 146,7 x 71,5 x 7,65 mm, 203 g Display AMOLED LTPO da 6,73″, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nit (HBM), 1500 nit (picco), Gorilla Glass Victus OLED Super Retina XDR da 6,1″, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit (HBM), 1200 nit (picco) SoC Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) Apple A15 Bionic (5nm) CPU Octa-core (1x 3,00GHz Cortex-X2 + 3x 2,50GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510) Hexa-core (2x 3,23GHz Avalanche + 4x 1,82GHz Blizzard) GPU Adreno 730 Apple GPU Memoria 8GB+256GB, 12GB+256GB 6GB+128GB, 6GB+256GB, 6GB+512GB, 6GB+1TB Batteria e ricarica 4600mAh, 120W (100% in 18 minuti) 3095mAh, 23W (stima non ufficiale – 50% in 30 minuti) Fotocamera Wide 50MP, f/1.9, 24mm, 1/1,28″, 1,22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12MP, f/1.5, 26mm, 1,9µm, Dual Pixel PDAF, sensor-shift OIS Ultrawide 50MP, f/2.2, 115° 12MP, f/1.8, 13mm, 120˚, PDAF Teleobiettivo 50MP, f/1.9, 48mm, PDAF, zoom ottico 2x 12MP, f/2,8, 77mm, PDAF, OIS, zoom ottico 3x Frontale (wide) 32MP, f/2.5, 26mm, 0,7µm 12MP, f/2.2, 23mm, 1/3.6″ Video 8K@24fps (HDR – posteriore) | 1080p@30/60fps (frontale) 4K@24/30/60fps (posteriore) | 4K@24/25/30/60fps (frontale) Software Android 12, MIUI 13 iOS 15 Connettività 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 o 6E, Bluetooth 5.2, NFC, porta a infrarossi, USB Tipo-C 2.0 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0, NFC, porta Lightning Feature Lettore di impronte digitali (sotto al display, ottico), audio firmato Harman Kardon Face ID, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua Colori disponibili Blue, Dark Grey, Purple Verde alpino, Argento, Oro, Grafite, Azzurro Sierra

A conti fatti… Xiaomi 12 Pro è il più conveniente

Per quanto riguarda i prezzi, infine, Xiaomi 12 Pro batte iPhone con uno scarto di 89,10 euro tra i due modelli con i tagli di memoria inferiori. La differenza aumenta se si considera che Xiaomi 12 Pro è attualmente in forte sconto su Amazon (-150,00 euro); anche iPhone 13 Pro lo è, ma lo scostamento tra il prezzo di listino e quello di vendita è leggermente inferiore (109,00 euro). A conti fatti, dunque, lo Xiaomi 12 Pro è senza dubbio il più conveniente, specie se si considera che il dato della RAM è invariabile per iPhone (sempre 6GB), mentre invece Xiaomi offre due modelli da 8GB e 12GB.