Xiaomi 14T con il taglio di memoria più grande: oggi sconto doppio da 250€

Se siete alla ricerca di uno smartphone potente, capace di garantire prestazioni elevate e al tempo stesso dotato di un’ampia capacità di archiviazione, oggi potreste trovarvi davanti a un’occasione particolarmente interessante. Xiaomi ha infatti messo in promozione il suo Xiaomi 14T nella configurazione con il più alto taglio di memoria disponibile: ben 12GB di RAM e 512GB di spazio interno. Un’accoppiata vincente per chi utilizza il telefono in modo intensivo, tra multitasking, app esigenti, fotografie in alta definizione e contenuti multimediali da salvare senza pensieri.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 50€ durante il checkout

Xiaomi 14T, chi dovrebbe acquistarlo?

Ma la caratteristica più allettante di oggi è senza dubbio il doppio sconto riservato a questa versione del telefono. Lo store ufficiale Xiaomi propone solo per oggi una promozione esclusiva che permette di risparmiare complessivamente 250€. Il prezzo di listino viene infatti ridotto direttamente di 200€, e in aggiunta è possibile richiedere un coupon da 50€, applicabile al momento dell’acquisto. In questo modo, lo Xiaomi 14T nella versione 12/512GB scende da 699,90€ a soli 449,90€, un prezzo davvero competitivo per uno smartphone di fascia medio/alta come questo.

Considerando il tipo di offerta, è evidente che Xiaomi voglia proporre uno dei suoi modelli migliori a un pubblico ampio, offrendo un rapporto qualità-prezzo difficilmente battibile. Il 14T si distingue non solo per la memoria, ma anche per la sua affidabilità, il design elegante e le prestazioni elevate in ogni ambito, dalla fotografia alla navigazione. È quindi ideale per chi vuole uno smartphone completo, moderno e pronto a durare nel tempo, senza dover affrontare spese esagerate.

Vi invitiamo però a cogliere l’opportunità il prima possibile: l’offerta è valida soltanto per la giornata di oggi, e considerando il valore dello smartphone e lo sconto eccezionale, è facile immaginare che le scorte possano terminare rapidamente. Se state valutando un upgrade del vostro attuale smartphone o volete fare un acquisto importante risparmiando, questa potrebbe essere la giornata giusta per passare allo Xiaomi 14T.

