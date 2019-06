Xiaomi CC, ecco la nuova gamma di smartphone per i millennials

I primi componenti della nuova gamma di smartphone dovrebbero essere lo Xiaomi CC9 e CC9e, previsti per le prossime settimane.

Xiaomi CC rappresenta la nuova gamma di smartphone dell’azienda cinese pensata appositamente per l’utenza più giovane. Ad annunciarla è lo stesso CEO Lei Jun, attraverso il proprio profilo Weibo. Si tratta di dispositivi che verranno realizzati in collaborazione con Meitu, una delle tante start-up acquisite dal gigante di Shenzen. Una mossa che potrebbe consentire di conquistare un’importante fascia di mercato, nella logica di ampliare ulteriormente la community di affezionati al brand.

Non ci sono dettagli ufficiali in merito a quelli che saranno i primi smartphone di questa nuova serie. Nelle scorse settimane si è parlato di Xiaomi CC9 e CC9e come primi esponenti della gamma, ma ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane. Dovrebbe comunque trattarsi di dispositivi di fascia media, probabilmente equipaggiati con lo Snapdragon 730 e Snapdragon 712. Sarà quasi certamente il design ad ammiccare ai millennials, con scocche colorate e particolari soluzioni estetiche.

Non a caso, la sigla “CC” dovrebbe stare proprio per “colorato” e “creativo”, anche se Lei Jun parla anche di “chic” e “cool”, in relazione al team di sviluppo messo in piedi da Xiaomi per sviluppare questi nuovi smartphone. Si parla inoltre di particolare attenzione al comparto fotografico, con il CC9 che dovrebbe poter contare su una flip camera in stile ZenFone 6 di ASUS, così da poter garantire qualità elevata anche nei selfie. Attendiamo comunque maggiori informazioni.