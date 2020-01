Xiaomi Mi 10 Pro si mostra in alcune immagini dal vivo

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro dovrebbero essere presentati tra poche settimane. Le indiscrezioni circolanti in quest’ultimo periodo ci hanno permesso di farci un’idea di come potrebbero essere i futuri top di gamma della società cinese. Nelle scorse ore, il quadro si è arricchito con alcune immagini dal vivo – pubblicate su Weibo – che ritraggono quello che dovrebbe essere il modello Pro.

Le foto non fanno altro che confermare quanto trapelato fino a questo momento. Mi 10 Pro 5G – che sarà equipaggiato con l’ultimo processore di fascia alta targato Qualcomm (Snapdragon 865) – sembra seguire lo stile proposto da Mi Note 10 con lo schermo caratterizzato da bordi curvi. La parte frontale mette in mostra un ampio pannello (probabilmente da 6,5 pollici) con un foro sul lato sinistro per ospitare la singola fotocamera anteriore, su cui non sono emersi dettagli.

Il posteriore evidenzia ancor più le somiglianze tra i due dispositivi. La back cover ospita infatti ben quattro fotocamere, disposte in verticale e con l’ultimo sensore separato dal resto del comparto. Alcune voci vedono la presenza di un sensore da 108 Megapixel accompagnato da un altro da 48 Megapixel, un terzo da 12 Megapixel e un ultimo da 8 Megapixel. La differenza più importante tra Mi 10 e Mi 10 Pro dovrebbe essere proprio nel comparto fotografico, dove il primo dovrebbe poter contare sempre su quattro sensori ma di diversa risoluzione (64MP + 20MP + 12MP + 5MP).

Le altre immagini sottolineano la mancanza del jack audio da 3,5 mm e confermano la ricarica a 65W (un netto passo in avanti rispetto alla potenza di 40W degli attuali top di gamma Xiaomi). Per riassumere, la scheda tecnica di Mi 10 Pro dovrebbe comporsi come segue:

Processore: Snapdragon 865

Snapdragon 865 Memoria: 12 GB di RAM – 128/256/512 GB di memoria interna

12 GB di RAM – 128/256/512 GB di memoria interna Display: AMOLED da 6,5 pollici con foro

AMOLED da 6,5 pollici con foro Fotocamera posteriore: 108 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MP

108 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MP Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida a 65W e wireless a 40W

4.500 mAh con ricarica rapida a 65W e wireless a 40W Altro: supporto 5G, USB Type-C, assenza jack audio

Insomma, il quadro è quasi completo. Ora, mancano solo informazioni ufficiali da parte di Xiaomi che – per il momento – non ha ancora comunicato alcuna data di prestazione. Secondo alcune voci, dovrebbe essere l’11 febbraio, stesso giorno in cui Samsung terrà l’annuale evento Galaxy Unpacked dove sono attesi i nuovi Galaxy S20 e il successore di Galaxy Fold.