Xiaomi Mi 10T Lite ufficiale: è lo smartphone 5G più economico

Come promesso, Xiaomi ha annunciato il tanto atteso smartphone 5G economico. Si chiama Mi 10T Lite ed è il vero erede del fortunato Mi 9T. Il produttore cinese aveva promesso un rapporto qualità/prezzo senza precedenti e così è, almeno sulla carta. Ci riserviamo di esprimere un giudizio definitivo dopo averlo testato. A guardare le specifiche tecniche, però, il nuovo arrivato si candida come un potenziale best-buy soprattutto in vista del periodo di offerte e sconti che ci apprestiamo a vivere. Entriamo nel dettaglio.

Mi 10T Lite è basato sul neonato processore Snapdragon 750G di Qualcomm, che assicura un miglioramento delle prestazioni fino al 20% rispetto al predecessore. Il chip è abbinato a 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna. La parte frontale è occupata da un display da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+, supporto HDR10 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Come per i fratelli maggiori, il pannello è protetto dal vetro Gorilla Glass 5.

Il sensore biometrico è posto sul bordo laterale, mentre la fotocamera anteriore da 16 Megapixel (f/2.45) si sposta al centro dello schermo sempre all’interno di un foro. Il design sul retro riprende le linee viste su Poco X3 NFC con il modulo fotografico di forma circolare. Le fotocamere sono quattro: principale da 64 Megapixel (f/1.89), grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2), fotocamera da 2 Megapixel (f/2.2) per le macro e un ultimo sempre da 2 Megapixel (f/2.2) per la profondità di campo.

Sotto la scocca, una batteria da 4.820 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Completissima anche qui la connettività: supporto dual-SIM, NFC, porta Type-C, infrarossi e ovviamente 5G.

Tre le colorazioni disponibili: Atlantic Blue, Pearl Gray, Rose Gold Beach. Come detto in apertura, il punto di forza è il prezzo di vendita. Mi 10T Lite nella configurazione 6/64 GB sarà acquistabile dal 13 ottobre su mi.com e su Amazon a 249,90 euro per le prime 24 ore, fino a esaurimento scorte. Dopodiché, il prezzo di vendita sarà di 299,90 euro.

A partire invece dal 1 novembre Mi 10T Lite nella versione da 6GB + 128GB sarà disponibile nei Mi Store Italia, presso le principali catene di distribuzione e presso i principali operatori telefonici al prezzo di 399,90 euro. Una cifra questa che lo mette in diretta competizione con il fratello Mi 10 Lite.