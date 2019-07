Xiaomi Mi Band 4 e Honor Band 5: quali differenze?

Differenze tra Xiaomi Mi Band 4 e Honor Band 5, le nuove smartband dei due marchi cinesi con schede tecniche molto simili tra loro.

Xiaomi Mi Band 4 e Honor Band 5 sono le nuove smartband dei due marchi cinesi. Proprio come la generazione precedente, l’una rappresenta il diretto concorrente dell’altra. Per questo motivo, le schede tecniche sono quasi equivalenti con piccole differenze che potrebbero essere determinanti in fase d’acquisto.

La differenza più importante è la batteria. Mi Band 4 integra una batteria da 135 mAh che dovrebbe assicurare fino a 20 giorni di autonomia. Nella nostra prova, ci ha permesso di stare lontani dalla presa elettrica per 14 giorni. Honor, invece, ha scelto una batteria da 100 mAh che dovrebbe garantire fino a 12 giorni. La caratteristica distintiva di Honor Band 5 è la capacità di monitorare costantemente il livello di ossigeno nel sangue, una funzione che manca nel dispositivo dell’azienda di Lei Jun.

Xiaomi Mi Band 4

Entrambe sono dotate di un display AMOLED da 0,95 pollici con risoluzione 120 x 240 pixel di forma ovale per Xiaomi e rettangolare per Honor. La connettività è sempre garantita dal Bluetooth 5.0. Non mancano le funzioni di monitoraggio dell’attività sportiva, tra cui anche il nuoto in quanto tutte e due sono impermeabili fino a 5 ATM per l’immersione fino a 50 metri, e il monitoraggio del battito cardiaco grazie alla presenza del cardiofrequenzimetro.

Per quanto riguarda i modelli NFC, Xiaomi ha riservato la versione NFC al solo mercato cinese mentre si aspettano notizie ufficiali da parte di Honor che potrebbe seguire la stessa strada. Mi Band 4 è già disponibile nel mercato italiano a un prezzo ufficiale di 34,99 euro, mentre non è stata ancora ufficializzata la commercializzazione di Honor Band 5 al di fuori del mercato cinese. In Cina, è venduta a 189 yuan (25 euro circa).

Honor Band 5

Tuttavia, Honor Band 5 risulta prenotabile già su Amazon Germania a una cifra molto più elevata (59 euro). È fortemente probabile che diventi proprio il prezzo di vendita la vera discriminante tra i due dispositivi. Sarà interessante, poi, poter fare un confronto basato sull’utilizzo quotidiano.