Xiaomi Mi Note 10 Lite: ecco la possibile scheda tecnica

Xiaomi ha appena lanciato in Italia la nuova serie Mi 10 di cui fa parte anche un’interessante variante Lite 5G immessa sul mercato a 400 euro. Il produttore cinese sembrerebbe essere a lavoro su un altro smartphone di fascia media: Mi Note 10 Lite, variante più economica del primo smartphone con fotocamera da 108 Megapixel. Grazie a un noto leaker, abbiamo già a disposizione quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche.

Il post pubblicato su Twitter riferisce di un dispositivo con numero di modello M2002F4LG. Il terminale sarebbe equipaggiato con lo Snapdragon 730G di Qualcomm. Niente supporto alle reti 5G, dunque. Il display avrebbe una diagonale da 6,47 pollici proprio come il fratello maggiore. Non sappiamo però se si tratta di un pannello LCD o AMOLED. Nessun riferimento alla posizione del sensore biometrico. Restando sulla parte frontale, non è stato rivelato se la fotocamera anteriore sarà alloggiata all’interno di un foro o se ci sarà il classico notch.

According to my source, it's indeed the Mi Note 10 Lite with SD730. And there will be 2 versions of it.#MiNote10Litehttps://t.co/O7KVIrXuGe

— Sudhanshu A. (@Sudhanshu1414) March 29, 2020