Xiaomi Mi Play è ufficiale: 4 GB di RAM e display Full-HD a 140 euro

Xiaomi ha appena annunciato Mi Play, uno smartphone entry level dalle caratteristiche tecniche interessanti e contraddistinto dal punto di vista del design dal notch a goccia. Lo smartphone dell’azienda cinese sarà il primo ad adottare questa soluzione stilistica e monterà un nuovo processore di MediaTek ancora non annunciato ufficialmente.

Con Mi Play, in Cina, verrà data la possibilità di usufruire di internet gratuito per un anno con un limite di 10 giga al mese. Queste le caratteristiche della nuova creatura di Xiaomi: il display sarà un Full-HD da 5,84 pollici con, appunto, notch a goccia e pannello in vetro Gorilla Glass 5; il cuore pulsante del device sarà un chipset MediaTek Helio P35 con CPU octa core a 2,3 GHz (8 core Cortex-A53), processo produttivo a 12 nanometri, GPU IMG GE8320 e GPU/CUP dual Turbo Processor coadiuvato da 4GB di RAM e storage interno espandibile fino a 256 GB attraverso MicroSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, avremo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12 megapixel, apertura f/2.2, pixel da 1,25 nanometri, messa a fuoco a riconoscimento di fase, stabilizzazione elettronica, sensore secondario da 2 megapixel per la profondità di campo ed una frontale da 8 megapixel. La batteria sarà da 3.000 mAh e il sistema operativo basato su Android 8.1 Oreo con MIU 10.

Le colorazioni previste saranno tre: Twilight Gold e Fantasy Blue e Black, la back-cover sarà realizzata in vetro gradiente con sensore di impronte digitali posizionato nella parte centrale. Il prezzo previsto sarà di 1.099 yuan, circa 140 euro, per la versione 4+64 GB e sarà venduto in Cina a partire da oggi. Non vi sono ancora indiscrezioni in merito ad una possibile commercializzazione in Europa.