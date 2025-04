Dal display ampio alla tastiera gratuita, questo tablet Xiaomi è tutto ciò di cui hai bisogno

Xiaomi Pad 7 è ideale per chi cerca un tablet dalle prestazioni elevate e dalla grande versatilità. Con un display IPS LCD da 11,2 pollici, risoluzione 3,2K e supporto al Dolby Vision, il dispositivo si presta perfettamente alla fruizione di contenuti multimediali, come film e serie TV, offrendo una qualità visiva straordinaria. Grazie al refresh rate variabile fino a 144 Hz e alla frequenza di campionamento del tocco fino a 240 Hz, l’esperienza di navigazione e interazione è fluida e reattiva. In questo periodo, è in offerta con uno sconto del 10% grazie a un coupon sullo store ufficiale, con l’aggiunta della tastiera in omaggio, rendendolo un acquisto ancora più conveniente.

Xiaomi Pad 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il design di Xiaomi Pad 7 non passa inosservato, con un telaio unibody in metallo che conferisce al tablet un aspetto elegante e moderno. Le tre colorazioni disponibili ( Nero, Verde e Azzurro cielo) offrono diverse opzioni per soddisfare i gusti di tutti. Le cornici sottili del display, pur garantendo una buona impugnatura, non distraggono dall’esperienza visiva, mentre il logo Xiaomi è posizionato sul retro, in verticale, sopra il connettore per la tastiera. L’isola fotografica, simile a quella di altri dispositivi Xiaomi, ospita il sensore principale da 13 MP, che offre una buona qualità fotografica, mentre le dimensioni compatte e il peso contenuto di 490 grammi rendono il tablet facile da portare ovunque.

Il sistema operativo HyperOS 2.0, basato su Android 15, ottimizza le prestazioni, migliorando la gestione delle risorse e l’efficienza del tablet. La presenza della modalità desktop e di un'interfaccia utente studiata per schermi grandi rende il Pad 7 perfetto anche per produttività avanzata. Inoltre, il supporto a Wi-Fi 6e e Bluetooth 5.4 assicura una connettività rapida e stabile, ideale per chi lavora o studia da remoto.

Oltre alla potenza e al design, Xiaomi Pad 7 eccelle nel campo delle funzionalità multimediali. Con quattro altoparlanti compatibili Dolby Atmos, offre un suono surround avvolgente che arricchisce l’esperienza audiovisiva, mentre il supporto HDR10+ e Dolby Vision garantisce una qualità visiva incredibile. La batteria da 8850 mAh, che assicura oltre due giorni di utilizzo, è supportata dalla ricarica rapida a 45 W, permettendo di riprendere l’utilizzo del tablet in tempi brevi. La possibilità di utilizzare una tastiera cover e un pennino per scrivere, prendere appunti o disegnare direttamente sul display, aumenta la versatilità del Xiaomi Pad 7, rendendolo ideale sia per la produttività che per il tempo libero.

