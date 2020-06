Xiaomi potrebbe presto introdurre la registrazione delle chiamate anche in Europa

Sono molti gli utenti europei, possessori di device Xiaomi, ad aver chiesto, a gran voce al colosso cinese, la possibilità di registrare direttamente le chiamate, tanto che, molti di essi, preferiscono flashare una ROM indiana solo per utilizzare questa funzione, integrata nell’app Mi Dialer.

Xiaomi potrebbe correre ai ripari molto presto ed avrebbe previsto il rilascio di un nuovo aggiornamento software che consentirebbe di sbloccare questa possibilità grazie all’integrazione dell’app Mi Dialer.

Se molti utenti scelgono infatti di acquistare uno smartphone Xiaomi per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, almeno per le proposte di fascia media, molti altri lo fanno per la presenza della MIUI, l’interfaccia utente personalizzata dalla casa cinese, in grado di offrire tantissime funzionalità, tra le più complete dell’intero panorama Android.

Ciò si traduce nell’avere a disposizione molte più possibilità rispetto a quanto offerto dalle app native offerte da Google, che troviamo preinstallate sulla stragrande maggioranza degli smartphone in circolazione. Ad esempio, per chi non dispone di una skin personalizzata, troverà preinstallata sul proprio dispositivo l’app “Telefono” che però non supporta la registrazione nativa delle chiamate.

Anche la stessa Xiaomi, sui mercati europei, vende i propri telefoni con preinstallate le app della casa di Mountain View tra cui anche il dialer telefonico al posto del Mi Dialer, disponibile invece sul mercato cinese o indiano e non permettendo così lo sblocco di tale funzione.

Non è ancora chiaro quando i primi utenti potranno iniziare a dilettarsi con la registrazione delle chiamate ma considerato che anche i device Nokia con a bordo Android One, la stanno già iniziando a ricevere, non dovrebbe mancare molto.

E voi cosa ne pensate? E’ un opzione che gradireste ed utilizzereste oppure non cambierà la vostra esperienza di utilizzo?