Xiaomi Power Bank 3 è ufficiale: un caricabatteria portatile compatibile con la ricarica ultrarapida

Xiaomi ha appena lanciato Power Bank 3, un prodotto che assicura agli utenti la massima qualità attualmente disponibile. Il brand ha annunciato Mi 10 e Mi 10 Pro durante le scorse ore ed era quindi prevedibile che avesse intenzione di offrire ai consumatori anche un caricabatteria portatile perfetto per i nuovi top di gamma.

Xiaomi Power Bank 3 consente agli interessati di ricaricare il proprio smartphone in pochissimo tempo, grazie a una velocità molto elevata. Con una capacità di 10.000 mAh, questo power bank offre una ricarica ultrarapida fino a 50 watt (basteranno 45 minuti per ricaricare totalmente il proprio Mi 10).

Nella confezione sono inclusi due distinti connettori:

USB Type-A : perfetto per gli auricolari, smartband e altri prodotti di questa tipologia;

: perfetto per gli auricolari, smartband e altri prodotti di questa tipologia; USB Type-C: per ricaricare gli smartphone, i computer portatili e tutti gli altri prodotti provvisti di questo ingresso.

La potenza in entrata è pari a 24 watt, ma i tempi di ricarica non dovrebbero essere elevati. Per quanto riguarda il design, non si rilevano particolari sorprese. Il prodotto è realizzato con una finitura opaca di colore nero.

Xiaomi Power Bank 3 è già disponibile all’acquisto in Asia e ha un costo di 249 yuan, che corrispondono a circa 33 euro. Il brand potrebbe lanciare questo caricabatteria portatile anche in Italia durante le prossime settimane.