Xiaomi Redmi Note 12 5G a 143€, lo smartphone muletto ideale!

Lo Xiaomi Redmi Note 12 5G dimostra che non è necessario acquistare smartphone di fascia alta per ottenere buone prestazioni. Nel quotidiano, questo modello offre un'esperienza d'uso paragonabile a quella di smartphone più costosi, a meno che non si richiedano prestazioni specifiche in ambiti particolarmente complessi. Grazie a eBay e al coupon "PSPRMAY24", è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 5G oggi a soli 143 euro, risparmiando ancora di più.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 5€ durante il checkout

Xiaomi Redmi Note 12 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Redmi Note 12 5G è lo smartphone Xiaomi entry level che va incontro alle necessità di chi cerca buone prestazioni senza dover investire una cifra eccessiva. Con il suo prezzo attuale, tra in più bassi del web, risulta un ottimo acquisto per chi cerca molto più di un semplice muletto Android. Vanta infatti caratteristiche tecniche di rilievo come un display AMOLED da 6,67", ricarica rapida a 33W e il processore Snapdragon 4 Gen 1 a 6 nm, che assicurano un'esperienza d'uso fluida, sia che vi serva per lavoro che per puro svago.

La connettività 5G permette inoltre di navigare a velocità elevatissime, rendendolo ideale per chi guarda spesso contenuti in streaming e vuole che questi non soffrano di rallentamenti, idem per eventuali giochi online dove è richiesta una bassa latenza. Coloro che amano la fotografia senza troppe pretese, troveranno nella fotocamera da 48 MP dello Xiaomi Redmi Note 12 5G uno strumento capace di scattare foto di qualità in varie condizioni di illuminazione.

La RAM da 4GB e la memoria interna di 128GB offrono ampio spazio per gestire le principali applicazioni e media, mentre la possibilità di espansione tramite MicroSD garantisce che non vi troverete mai a corto di spazio. Raccomandato per studenti e chiunque tra voi cerca uno smartphone affidabile per l'utilizzo di tutti i giorni, lo Xiaomi Redmi Note 12 5G rappresenta un'opzione molto attrattiva nel segmento di mercato attuale.

Vedi offerta su eBay