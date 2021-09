Xiaomi: ricaricarsi con la cultura grazie a HyperCharge RestART

In occasione del lancio del nuovo 11T Pro con ricarica ultrarapida a 12oHz, Xiaomi ha presentato il progetto HyperCharge RestART. L’intento dell’iniziativa, che vede la protagonisti sette studenti della Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano oltre a esperti del settore, è quello di stimolare la connessione tra il mondo della tecnologia e quello culturale per “ricaricare” la mente e lo spirito dei consumatori attraverso l’arte.

Il progetto Xiaomi HyperCharge RestART prevede la cooperazione e l’ibridazione di diverse forme d’arte contemporanea, con il fine di creare connessioni virtuose favorite dall’utilizzo di nuovi dispositivi di ultima generazione come lo Xiaomi 11T Pro.

Nello specifico, sono state offerte agli studenti tre masterclass di alto livello tenute da esponenti di spicco di diversi ambiti culturali:

Cinema: “Creare la magia del cinema”, nell’ambito della Mostra del cinema di Venezia, con il regista Mario Martone e l’attore Salvatore Esposito;

Design: “Experience Design: la forma è sostanza”, nell’ambito della Milano Design Week, con il fotografo e interior designer Massimo Listri e il direttore creativo Charley Vezza;

Fashion: “Lo sguardo della moda sulla bellezza” nell’ambito della Fashion Week, con il direttore creativo Kean Etro e il Fashion Director di GQ Italia Nik Piras.

Durante ogni masterclass gli studenti hanno avuto a disposizione venti minuti, ossia il tempo di ricarica previsto per ricaricare uno Xiaomi 11T Pro con HyperCharge, per aggiungere i propri contributi personali. Il percorso formativo si completa con la produzione di contenuti video, registrati rigorosamente con il nuovo smartphone Xiaomi, che saranno poi esposti in una mostra dedicata alla cultura digitale a Torino nell’ambito della fiera di arte contemporanea Artissima 2021.

Il progetto Xiaomi HyperCharge RestART è capitanato da Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima e docente presso la Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano. I risultati delle masterclass saranno presentati al pubblico a partire dal 28 settembre, data di lancio della gamma Xiaomi 11T sul mercato italiano.