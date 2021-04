Xiaomi, tre nuovi Mi Pad all’orizzonte con SoC Snapdragon serie 800

La pandemia ha fatto incrementare in modo considerevole le vendite di tablet a livello mondiale, un mercato che è dominato dagli iPad di Apple. Le alternative Android non sono mai mancate, tuttavia sempre meno produttori si sono avventurate nel rischioso business per ora portato avanti da Samsung, Lenovo, Huawei e pochi altri ancora.

Xiaomi sembra voler rimettere piede nel mercato dei tablet con ben tre nuovi prodotti di fascia alta in arrivo nel prossimo futuro.

Non è la prima volta che Xiaomi sperimenta nel mondo dei tablet, i suoi Mi Pad avevano avuto un discreto successo sul mercato cinese grazie a dei prezzi competitivi per delle caratteristiche allettanti. Xiaomi ha persino prodotto una versione di Mi Pad con Windows 10.

Secondo le ultime informazioni circolate in rete, il brand guidato da Lei Jun si starebbe preparando al lancio di ben tre nuovi tablet Android dalle specifiche di alto profilo.

Tutti e tre questi presunti tablet sarebbero mossi da dei chip Qualcomm Snapdragon serie 800. Secondo il profilo Twitter @xiaomiui, Xiaomi starebbe sviluppando tre modelli dal nome in codice Enuma, Elish e Nabu con numeri di modello K81, K81A e K82 rispettivamente. Enuma ed Elish dovrebbero utilizzare il SoC Qualcomm Snapdragon 870, mentre Nabu avrà uno Snapdragon 860. È probabile che Nabu venga alla luce come il più economico del gruppo.

Secondo questi rumor, la nuova gamma di tablet di Xiaomi dovrebbe montare dei display IPS a 120Hz con risoluzione di 2.560 x 800 pixel, anche se non ne conosciamo ancora la diagonale. Inoltre, il tablet dal nome in codice Enuma potrebbe avere una fotocamera posteriore principale da 48MP, a differenza degli altri dispositivi che si dice ne abbiamo una da 12MP.

Per concludere si vocifera che il trio abbia quattro fotocamere posteriori in totale, tra le quali sono incluse una fotocamera ultrawide, una fotocamera macro e una fotocamera di profondità. I tablet, per quanto strano possa sembrare, sembra siano dotati di NFC oltre ai sempre benvenuti quattro altoparlanti, ricarica wireless e ricarica ultra rapida.