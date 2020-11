Xperia 1 III Compact: Sony torna ai compatti?

Iniziano ad aumentare i rumors che riguardano i prodotti che Sony immetterà sul mercato nel 2021 e, tra i vari smartphone, spunta il brand Xperia 1 III Compact.

Addirittura lo smartphone potrebbe arrivare in due varianti: una top di gamma con Snapdragon 875 e una con Snapdragon 775G, SoC successore del buon Snapdragon 765G. Tutti comunque 5G.

Negli ultimi anni l’idea di uno smartphone flagship Android compatto è andata via via scemando in favore di display sempre più grandi ma, uno dei pochi brand cui vengono in mente pensandoci su, è proprio Sony con la sua linea Compact. L’ultimo smartphone dalle misure contenute è stato proprio XZ2 Compact introdotto nei primi mesi del 2018. Ed è da qui che si riparte con uno o due smartphone che verranno lanciati la prima metà del 2021.

Non abbiamo idea se Xperia 1 III Compact (quindi Sony userà la nuova nomenclatura?) arriverà contemporaneamente in entrambe le versioni mid range e flagship ma dovrebbero essere differenti solo per il tipo di SoC utilizzato, con un display da 5,5 pollici Full HD+ per entrambi.

Un display da 5,5 pollici e un design bezeless in linea con le proposte top di gamma attuali concorrenti, farà contenere le linee e le misure del nuovo smartphone. Dovrebbe essere utilizzato come sempre il vetro ambo le parti.

Ovviamente ci sarà Android 11 e varie configurazioni legate a memoria interna e RAM. Essendo un flagship e un mid range ci aspettiamo un prezzo diverso ma non pensiate ad un prezzo contenuto per il modello con Snapdragon 875.