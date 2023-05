YouTube Stories, la funzione che consentiva ai creatori di condividere con il proprio pubblico video brevissimi solo su dispositivi mobili, verrà eliminata ufficialmente il 26 giugno 2023.

L’annuncio è stato dato sulla pagina di aiuto di YouTube, dove l’azienda ha spiegato che la decisione è stata presa in base allo scarso utilizzo e al feedback di utenti e creator.

YouTube Stories è stata lanciata nel 2017 come funzione beta per i canali con oltre 10.000 abbonati. Si ispirava al popolare formato Stories di Snapchat e Instagram, che consente agli utenti di pubblicare video e foto effimeri che scompaiono dopo 24 ore. L’obiettivo di YouTube Stories era quello di fornire ai creatori un modo informale e coinvolgente per entrare in contatto con i loro fan e condividere momenti dietro le quinte.

Tuttavia, le Storie di YouTube non sono mai decollate come ci si aspettava. Molti utenti e creatori hanno trovato la funzione confusa, ridondante o irrilevante per la piattaforma YouTube.

In passato, le Storie di YouTube rappresentavano un elemento difficile da scoprire e accedere sulla piattaforma. Erano visibili solo nel feed delle Iscrizioni o nella pagina del canale del creatore, senza una scheda o una sezione dedicata. Ciò limitava la visibilità e l’accessibilità delle Storie per gli utenti.

Inoltre, offrivano un insieme limitato di funzionalità e opzioni di personalizzazione. Mancavano filtri, adesivi, musica e altri strumenti creativi che invece caratterizzavano le Storie di Snapchat e Instagram, rendendole divertenti ed espressive. Questa mancanza di opzioni creative riduceva l’attrattiva delle Storie di YouTube per gli utenti che desideravano arricchire i loro contenuti con elementi visivi accattivanti.

Non si adattavano bene al marchio e all’identità della piattaforma stessa. YouTube è universalmente noto per essere una piattaforma che ospita video di alta qualità, di lunga durata e sempreverdi. Al contrario, le Storie sono più adatte a contenuti spontanei, poco impegnativi e usa e getta. Questa discrepanza di caratteristiche e scopi tra le Storie di YouTube e il concetto principale della piattaforma rendeva difficile l’integrazione armoniosa delle Storie nel panorama di YouTube.

A causa di questi problemi, le Storie di YouTube non sono riuscite ad attrarre e mantenere un pubblico ampio e fedele. Secondo i dati di YouTube, solo una piccola parte dei creatori idonei ha utilizzato regolarmente la funzione e la maggior parte degli spettatori l’ha saltata o ignorata. YouTube ha anche ricevuto un feedback negativo dagli utenti che ritenevano che le Storie ingombrassero i loro feed e li distraessero dai contenuti principali.

Alla luce di questi risultati, YouTube ha deciso di interrompere YouTube Stories e di concentrarsi sul miglioramento di altre funzioni più in linea con la sua visione e missione. L’azienda ha ringraziato i creatori che hanno partecipato al beta testing e li ha incoraggiati a utilizzare altri strumenti come i post della Community, gli Shorts, i live stream e le anteprime per interagire con i loro fan.

Le Storie di YouTube saranno disponibili fino al 26 giugno 2023. Dopo tale data, tutte le Storie esistenti saranno eliminate e non sarà più possibile crearne di nuove o visualizzarle. Gli utenti che desiderano salvare le proprie Storie possono scaricarle dall’app YouTube Studio prima che vengano rimosse.