YouTube è responsabile se un utente commette un crimine, la sentenza è storica

Una sentenza storica ha stabilito che YouTube, Facebook e Reddit devono affrontare cause legali per aver contribuito alla radicalizzazione di un uomo che ha poi commesso una sparatoria di massa a Buffalo, New York. Il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione della causa, sostenendo che i social media potrebbero essere responsabili del materiale violento presente sulle loro piattaforme.

Si tratta di una presa di posizione davvero importante, perché finora le piattaforme sono sempre riuscite a far passare una dottrina secondo la quale non hanno responsabilità riguardo ai contenuti caricati dai loro utenti, e non possono essere messe alla pari degli editori.

Tuttavia tale dottrina ha da sempre i suoi oppositori, ed è difficile affermare che Google, Meta e altri non stiano agendo come degli editori: ricevono e pubblicano del materiale editoriale, e tramite gli algoritmi lo selezionano e scelgono quale rendere più visibile, secondo strategie guidate dal profitto finanziario. Che è precisamente ciò che fa un editore (non tutti allo stesso modo, naturalmente).

I querelanti affermano che le piattaforme social - come Meta, Alphabet, Reddit e 4chan - traggono profitto da materiale razzista, antisemita e violento presente sulle loro piattaforme per massimizzare l'engagement degli utenti. Secondo il giudice, in questo caso il materiale visualizzato da Payton Gendron, l'attentatore di 18 anni, potrebbe aver contribuito alla sua radicalizzazione - spingendolo poi a compiere un massacro.

Le aziende di social media hanno cercato di respingere la causa sostenendo di essere simili a bacheche di messaggi contenenti contenuti di terze parti. Tuttavia, i querelanti sostengono che queste piattaforme sono prodotti sofisticati progettati per creare una forma di dipendenza nei più giovani, potenzialmente incanalando ideologie estremiste.

YouTube e Reddit hanno risposto alla sentenza, esprimendo solidarietà per le vittime e le famiglie dell'attacco. Tuttavia, entrambe le società intendono appellarsi alla decisione, sostenendo di aver adottato misure per identificare e rimuovere i contenuti estremisti.