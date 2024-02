Zenfone 11 Ultra appare nelle prime immagini, è una vecchia conoscenza?

Nel frenetico mondo degli smartphone, ASUS si sta preparando per un doppio colpo con la serie Zenfone 11, la quale dovrebbe comprendere Zenfone 11 e il tanto atteso Zenfone 11 Ultra. Secondo quanto trapelato, lo Zenfone 11 sarà uno smartphone "compatto", anche se recenti speculazioni fanno pensare a un form factor leggermente più grande rispetto a Zenfone 10. D'altra parte, lo Zenfone 11 Ultra sta generando scalpore in quanto sembra essere una versione ri-marchiata del formidabile ROG Phone 8.

La prima occhiata allo Zenfone 11 Ultra arriva per gentile concessione di Evan 'evleaks' Blass, che ha generosamente condiviso rendering di alta qualità, offrendo agli appassionati un'anteprima dettagliata del dispositivo in arrivo prima del suo lancio ufficiale.

In particolare, lo Zenfone 11 Ultra presenta notevoli somiglianze con il ROG Phone 8 e il ROG Phone 8 Pro. Lo smartphone vanta una cornice piatta e un retro con bordi elegantemente curvi, presentando un design elegante e raffinato. Anche se il modulo della fotocamera ha una forma leggermente diversa, il posizionamento generale è in linea con il fratello orientato al gaming.

L'estetica sembra essere al centro della scena con lo Zenfone 11 Ultra, che dovrebbe essere disponibile in cinque colori diversi: Eternal Black, Misty Gray, Desert Sienna, Skyline Blue e Verdure Green. La vivace gamma di colori lo distingue dalla linea ROG Phone, rivolgendosi a un pubblico più ampio e ai consumatori mainstream.

Sebbene le specifiche trapelate suggeriscano solo un potenziale rebrand, è importante notare che uno smartphone da gaming stellare spesso si traduce in un eccellente smartphone a tutto tondo. Lo Zenfone 11 Ultra sarà in grado di trovare un equilibrio tra l'abilità nei giochi e le funzionalità quotidiane, rendendolo una scelta versatile per gli appassionati di tecnologia.

In attesa della presentazione ufficiale, è chiaro che ASUS sta posizionando lo Zenfone 11 Ultra come un dispositivo che si rivolge anche al più ampio mercato degli smartphone.