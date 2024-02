Prezzo TOP su questo notebook gaming MSI con RTX 4050! (-350€)

Siete alla ricerca di un notebook da gaming che vi offra prestazioni eccellenti anche nei giochi più recenti, ma non volete spendere gli oltre 1.000€ richiesti per tutti i modelli di fascia alta? A fare al caso vostro è l'MSI Thin GF63, dotato di scheda grafica GeForce RTX 4050 e disponibile su eBay a soli 999,00€ grazie al coupon di San Valentino valido fino all'11 febbraio, per un risparmio di 350,00€ rispetto al suo prezzo di listino di 1.349,00€! Per farlo vostro a questo prezzo sarà sufficiente inserire il codice "SANVALENTINO" nel carrello al momento del pagamento.

Notebook gaming MSI GF63, chi dovrebbe acquistarlo?

Con un processore I7-12650H, 16GB di RAM DDR4-SDRAM, e una SSD da 512GB, questo portatile è progettato per gestire giochi ad alta risoluzione e software esigenti senza alcun rallentamento, offrendovi la potenza di un PC Desktop e la comodità di un notebook. La presenza di una potente scheda grafica GeForce RTX 4050 assicura, infatti, che i titoli più recenti girino con grafiche dettagliate e massima fluidità, mentre il design sottile lo rende adatto anche per chi ha bisogno di un dispositivo potente per lavoro o studio nel campo della grafica e del video editing.

Con un prezzo inferiore a 1.000€, l'MSI Thin GF63 rappresenta, dunque, una scelta eccellente per chi cerca un laptop da gaming potente e affidabile. La combinazione di prestazioni elevate, grande capacità di archiviazione e grafica di alta qualità lo rendono ideale sia per giocatori che per professionisti del settore creativo, per cui non possiamo non consigliarlo!

