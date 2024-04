5 Motivi per comprare Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 è ormai uscito sul mercato da circa due settimane e i risultati di vendita parlano di un successo conclamato per questo seguito Action-GDR di Capcom.

In questo articolo vi andremo a raccontare i 5 motivi per cui vale la pena acquistare Dragon's Dogma 2. Ovviamente, vi invitiamo ad andare a leggere anche i 5 motivi per non acquistare il gioco. Questi pezzi vi potrebbero dare un'idea più chiara sul gioco.

Un'esplorazione fantastica

Il motivo principale per cui comprare Dragon's Dogma 2 è senza dubbio l'esplorazione. Il gioco non vi guida molto, ma ogni piccolo passo dona soddisfazione.

Ogni volta che si scopre una caverna, un villaggio, un bosco, sicuramente c'è qualche segreto celato, qualche tesoro nascosto o nemico misterioso da affrontare.

Il viaggio rapido è poco incisivo ed esplorare sembrerà come stare nel Signore degli Anelli la Compagnia dell'Anello. Non esiste gioco che vi potrebbe dare queste soddisfazione durante un'avventura. Semplicemente fantastico.

Ambientazioni da urlo

Nonostante il gioco non sia graficamente incredibile, su una cosa Capcom ha lavorato davvero bene: le ambientazioni. Certi scorci sono fenomenali e l'uso del ray-tracing vi immergerà in un mondo di giovo vivido e realistico.

Esplorare foreste, montagne, deserti o pianure vulcaniche, vi farà davvero impazzire, tanto da farvi soffermare diversi minuti a osservare l'orizzonte. Ogni luogo che vedete con i vostri occhi è raggiungibile, di conseguenza studiate bene quello che vi circonda.

Longevo

Dragon's Dogma 2 è un gioco estremamente longevo. Una run può durarvi anche 40-50 ore e comunque vi stimola a ricominciarlo da capo per fare scelte diverse o scoprire luoghi o personaggi che non si erano visti nella prima partita.

A volte le longevità dei giochi sono un difetto, ma l'equilibrio offerto da questo titolo è perfetto. La durata è giusta e non vi sentirete mai stanchi, tanto da doverlo abbandonare come invece è successo su alcuni titoli, quali il più conosciuto Assassin's Creed Valhalla.

Gameplay particolare

Dragon's Dogma 2 ha un gameplay peculiare, non così scontato da trovare in un Action-GDR. Il viaggio rapido è fortemente ridotto e le prime ore potrebbero risultare molto frustranti. in realtà i momenti iniziali servono per far capire al giocatore di trovarsi dinanzi a un'avventura che enfatizza l'esplorazione e i combattimenti contro boss giganti.

Potete scegliere dei companion (Pedine) che potrebbero diventare i vostri migliori amici, parlando con voi e agendo con la loro testa, apparendo come personaggi quasi umani.

Combattere i mostri, inoltre, non è mai stato tanto divertente. Come nel primo episodio è possibile aggrapparsi sui grandi nemici e attaccarli nei loro punti deboli, oppure lanciare goblin giù da un dirupo o persino distruggere ponti di legno per evitare che qualcuno vi insegue. Sperimentare con il gameplay del gioco, quindi, è una bellezza che pochi titoli possono offrirvi.

Le casualità

Un'altra componente fantastica di Dragon's Dogma 2 è la casualità. Nel gioco succedono situazioni imprevedibili che rendono l'avventura unica.

Potreste anche un Drago in città, mentre parlate con un mercato o un Grifone intento a distruggere un carro su cui stavate viaggiando.

Mentre camminate un soldato potrebbe aver bisogno del vostro aiuto o un personaggio di una missione principale potrebbe morire definitivamente, costringendovi a resuscitare, oppure banalmente proseguire senza completare il gioco.