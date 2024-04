5 motivi per non comprare Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 è ormai uscito sul mercato da circa due settimane e i risultati di vendita parlano di un successo conclamato per questo seguito Action-GDR di Capcom.

In questo articolo vi andremo a raccontare i 5 motivi per cui non vale la pena acquistare Dragon's Dogma 2. Ovviamente, vi invitiamo ad andare a leggere anche i 5 motivi per acquistare il gioco. Questi pezzi vi potrebbero dare un'idea più chiara sul gioco.

Le problematiche tecniche

Purtroppo Dragon's Dogma 2 non è uscito nelle migliori condizioni tecniche. Il titolo soffre di diversi cali di frame-rate su console e sono presenti alcuni bug evidenti.

Su PC le cose non migliorano, nonostante le prime patch, il titolo fatica a girare anche su configurazioni molto prestanti. Aspettate un po' prima di acquistarlo, sicuramente fra qualche patch le cose miglioreranno.

Il viaggio rapido

Se amate viaggiare rapidamente e odiate camminare per decine di ore di gioco, allora sappiate che in Dragon's Dogma 2 il viaggio rapido è molto frustrante. Esiste il teletrasporto, ma non può essere utilizzato in maniera "gratuita", occorre infatti sfruttare delle pietre molto rare all'interno del gioco, oppure utilizzare i diversi carri presenti nelle città, che però non vi porteranno ovunque.

Insomma, se odiate passare giornate intere a camminare e non amate questo tipo di "esplorazione", allora valutate bene l'acquisto.

La storia principale

Se c'è una cosa in Dragon's Dogma 2 che non ha molta importanza, quella è la storia principale. Se state cercando un gioco di ruolo dove la trama fa da padrone, non è il titolo che fa per voi.

Ciò non significa che non sia presente, ma che banalmente sia messa molto in secondo piano rispetto al resto del gioco, che rimane enorme e pieno di quest secondarie da seguire e completare.

Il non essere guidato

Dragon's Dogma 2 non guida molto il giocatore. Molte missioni sono "occulte" e dovranno essere interpretate dal giocatore. Per molti giocatori, questa è una particolarità meravigliosa, per altri una tortura.

Se non amate i giochi "poco intuitivi", allora vi consigliamo di fare delle attente valutazioni sul suo acquisto.

La difficoltà sul lungo periodo

Nonostante l'inizio di Dragon's Dogma 2 sia abbastanza tosto un po' per tutti, superato il livello 20/25, il gioco diventa molto semplice.

Purtroppo le cose non migliorano finito il gioco, non esiste un new game plus vero e proprio che aumenta la sfida o aggiunge qualcosa, quanto più una mera possibilità di ricominciare il gioco con lo stesso equipaggiamento (facilitando ancora di più il tutto).