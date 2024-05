5 motivi per giocare a Senua's Saga: Hellblade 2

Da qualche giorno possiamo giocare al nuovo titolo di Ninja Theory, Senua's Saga: Hellblade 2 che noi abbiamo valutato con un 10 tondo tondo. Nonostante questo, siamo ben consapevoli che sia un titolo particolare che non tutti potrebbero apprezzare.

In questo articolo vi raccontiamo i cinque motivi che vi potrebbero spingere ad acquistarlo su Steam o giocarlo tramite Xbox Game Pass. Come sempre, vi ricordiamo che potete trovare anche il nostro articolo dedicato ai cinque motivi per cui non vale la pena giocarlo, così da potervi fare un'idea più chiara sull'esperienza.

Narrazione di alto livello

Amate le belle storie e personaggi scritti divinamente? Hellblade 2 è un'esperienza fortemente narrativa, dove la vicenda è parte principale di tutta la struttura ludica.

Se state valutando un titolo capace di meravigliarvi dall'inizio alla fine, grazie anche a interpretazione degli attori di alto livello, allora Senua's Saga Hellblade 2 è proprio il gioco che fa per voi.

Grafica al top

In questo momento Hellblade 2 è senza dubbio il videogioco graficamente più incredibile sul mercato. Fotorealistico in ogni aspetto e con animazioni semplicemente strabilianti.

Se avete una Xbox Series X o S potete godervelo con tranquillità, meglio ancora se possedete un TV OLED in grado di migliorare ancora di più i colori. In caso non abbiate una Xbox Series X|S, allora potreste valutarlo di acquistarlo su PC, con la possibilità di rimuovere anche le bande nere (al netto di avere un hardware performante).

Insomma, se siete amanti della Virtual Photography, allora Hellblade 2 saprà certamente soddisfare le vostre aspettative.

Audio eccezionale

Se state cercando un gioco in grado di sfruttare al massimo il vostro impianto audio, allora non esiste nulla di meglio di Hellblade 2. Grazie all'uso del sono binaurale tridimensionale, il titolo di Ninja Theory è senza dubbio la miglior opera sul mercato.

Dalle voci delle Furie fino a effetti atmosferici udibili a distanza o alle musiche magistralmente composte, questo seguito saprà certamente regalarvi delle soddisfazioni uditive incredibile.

Emotivo

Se amate le opere capaci di lasciarvi qualcosa dentro all'animo, Hellblade 2 è certamente il titolo migliore del momento. Per chi ha già giocato il primo Hellblade sa già cosa aspettarsi, per tutti gli altri vi basti solo sapere che Senua è una ragazza tormentata da una malattia che influisce pesantemente sul suo racconto.

Se siete persone emotive, siamo certi che in più di un'occasione vi commuoverete o rimarrete senza parole dinanzi ad alcune situazione che si creeranno durante l'avventura, facendovi sentire parte della storia stessa.

Lungo il giusto

Per chi cerca un'esperienza non troppo lunga (dalle 6 alle 8 ore) che vi permette di godere al massimo di una storia scritta divinamente e un racconto emozionante, allora questo titolo di Ninja Theory fa assolutamente per voi.

Hellblade 2 non allunga inutilmente il brodo e non tende a raccontare più di quanto dovrebbe, rimanendo un'opera unica nel suo genere, capace di essere una buona distrazione dalle decine di esperienze open world che siamo abituati a giocare.