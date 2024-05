5 motivi per non giocare a Senua's Saga: Hellblade 2

Da qualche giorno possiamo giocare al nuovo titolo di Ninja Theory, Senua's Saga: Hellblade 2 che noi abbiamo valutato con un 10 tondo tondo. Nonostante questo, siamo ben consapevoli che sia un titolo peculiare che non tutti potrebbero apprezzare.

In questo articolo vi raccontiamo i cinque motivi che vi potrebbero spingere a non acquistarlo su Steam o giocarlo tramite Xbox Game Pass. Come sempre, vi ricordiamo che potete trovare anche il nostro articolo dedicato ai cinque motivi per cui vale la pena giocarlo, così da potervi fare un'idea più chiara sull'esperienza.

Linearità

Hellblade 2 non ha introdotto grandi novità nel gameplay rispetto al suo predecessore. Se vi aspettate puzzle ambientali più complessi o un level design meno lineare, potreste rimanere delusi. Il focus del gioco è la narrazione, e gli enigmi e i combattimenti sono più pretesti narrativi che vere e proprie sfide ludiche.

Questo potrebbe non soddisfare chi cerca un'esperienza di gioco più dinamica e interattiva come un God of War o un action classico.

Solo 30fps su console e bande nere

Nonostante l'impressionante qualità grafica e il dettaglio fotorealistico, il gioco è limitato a 30fps su console, il che potrebbe risultare deludente per i giocatori abituati a prestazioni più fluide.

Questa limitazione può influire sull'esperienza complessiva, soprattutto per chi è sensibile alla fluidità visiva nei giochi.

Inoltre, se non amate particolarmente le bande nere (queste anche su PC), potreste essere infastiditi dalla loro presenza. A ogni modo, c'è un modo per rimuoverle facilmente (al netto di avere un hardware performante).

Poco longevo

Se state cercando un titolo da decine o centinaia di ore, allora Hellblade 2 non fa sicuramente per voi. L'esperienza di Ninja Theory è pensata per essere lunga il giusto (dalle 6 alle 8 ore), incentrando il tutto su una componente narrativa imponente.

Insomma, non aspettatevi di giocarlo per decine di ore, a meno che non siate interessati a rigiocarlo con narratori diversi o testando la stupenda modalità fotografica.

Non è un action

Sebbene i combattimenti in Hellblade 2 siano visivamente spettacolari e ben coreografati, la mancanza di combo diversificate e meccaniche di combattimento complesse potrebbe far apparire i scontri ripetitivi e poco stimolanti nel lungo termine.

Chi cerca un sistema di combattimento profondo e variegato potrebbe rimanere insoddisfatto, poiché come raccontato nel primo punto, non si tratta di un videogioco action.

Storia pesante e cruenta

La psicosi di Senua è una parte centrale dell'esperienza di Hellblade 2, con voci insistenti che la accompagnano per tutta la durata del gioco. Questo elemento, seppur realistico e immersivo, potrebbe risultare eccessivamente stressante e fastidioso per alcuni giocatori, compromettendo il loro godimento del gioco.

L'uso intensivo dell'audio binaurale può amplificare questa sensazione di disagio, rendendo l'esperienza difficile da sopportare per chi è meno tollerante a questo tipo di stimoli.