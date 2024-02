5 motivi per non acquistare PlayStation Portal

PlayStation Portal è certamente uno degli accessori Sony più chiacchierati degli ultimi mesi. Una periferica che consente di videogiocare in remote play ai propri titoli su PS5. Nella nostra recensione ve ne abbiamo parlato in maniera più approfondita, quest'oggi invece ci raccontiamo i 5 motivi per cui vale non la pena acquistare Portal.

Chiaramente abbiamo anche prodotto un articolo dedicato ai 5 motivi per cui vale la pena acquistare l'accessorio, cosicché possiate avere un'idea più ad ampio respiro se può essere un tipo di periferica adatta a quello che state cercando.

Prezzo

Il primo motivo per non acquistare PlayStation Portal è certamente il prezzo. Il dispositivo viene venduto a 219.99 euro di prezzo di listino, un valore abbastanza alto per quello che è in grado e consente di fare.

Se pensate che una Nintendo Switch costa di media 260 euro, vi fa ben capire quanto Portal sia leggermente sopra la media.

Utilità

Al di là di quello che offre (schermo grande e comandi con feedback aptico e trigger adattivi), la sua utilità potrebbe venire meno nel momento in cui noi abbiamo un tablet, uno smartphone o un laptop dove è possibile replicare il remote play ovunque noi siamo grazie all'app dedicata.

Se non badiamo alla "portabilità" e al fatto che sia pensato come accessorio per il remote play, volendo è possibile anche farne a meno, al netto di collegare il proprio DualSense a un dispositivo portatile e di essere dotati di una rete Wi-Fi.

No rete 4G/5G

PlayStation Portal è sfruttabile solo in Wi-Fi, ciò significa che non possiamo, per esempio, usarla sui mezzi di trasporto (a meno che questi non siano dotati di una rete Wi-Fi veloce e stabile).

Non è possibile sfruttare una SIM 4G/5G per poter videogiocare da dove vogliamo e ciò limita di conseguenza le sue possibilità di utilizzo.

No Cloud gaming

PlayStation Portal non consente di accedere al proprio abbonamento PS Plus per replicare i giochi in cloud gaming. Un gran peccato, visto che permetterebbe di ampliare e non di poco le possibilità di approccio alla propria libreria.

La sua unica utilità, dunque, è quella di permettere l'utilizzo dei giochi in remote play della propria PS5.

Dimensioni

Nonostante il suo design sia buono, le sue dimensioni non sono propriamente il massimo. Questo è un concetto molto soggettivo, poiché magari qualcuno potrebbe apprezzare il fatto che lo schermo sia abbastanza grande, ma altri (come noi) potrebbero trovare un po' troppo fastidiose le dimensioni generali.