5 motivi per acquistare PlayStation Portal

PlayStation Portal è certamente uno degli accessori Sony più chiacchierati degli ultimi mesi. Una periferica che consente di videogiocare in remote play ai propri titoli su PS5. Nella nostra recensione ve ne abbiamo parlato in maniera più approfondita, quest'oggi invece ci raccontiamo i 5 motivi per cui vale la pena acquistare Portal.

Chiaramente abbiamo anche prodotto un articolo dedicato ai 5 motivi per cui non vale la pena acquistare l'accessorio, cosicché possiate avere un'idea più ad ampio respiro se può essere un tipo di periferica adatta a quello che state cercando.

Schermo

Lo schermo LCD Touch da 8 pollici è certamente la prima cosa che salta all'occhio. Abbastanza luminoso e con una definizione ottimale. Il fatto che sia touch aiuta per navigare comodamente nei menu opzioni.

Abbiamo giocato a Horizon Forbidden West e Marvel's Spider-Man 2 e ci siamo trovati davvero molto bene. Sony ha fatto bene a puntare su una dimensione "ragionevole per una portatile, poiché offre proprio la sensazione di giocare su uno schermo di qualità e di dimensioni tutt'altro che ridotte.

Comandi

PlayStation Portal è una periferica costituita da due prese laterali che sfruttano le tecnologie aptiche e adattive del controller DualSense di PS5. A conti fatti, non esiste un dispositivo portatile che garantisce le stesse performance di un gamepad PlayStation 5.

Ovviamente, tutte le peculiarità tecnologiche possono essere disattivate dalle opzioni (per risparmiare batteria più che altro), ma in ogni caso i comandi presenti sono molto comodi e consentono di giocare a qualsiasi tipo di titolo senza troppa fatica, esattamente come si farebbe sulla propria PS5.

Giocare con la propria PS5 ovunque si voglia (o quasi)

Nonostante non si possano avviare titoli in cloud gaming, è interessante la possibilità di replicare in remote play tutti i giochi digitale della nostra PS5, al netto che la nostra console sia in modalità riposo a casa e al netto anche di avere una connessione Wi-Fi ragionevole dove ci troviamo.

Se per esempio decidessimo di andare in montagna o al mare e non volessimo portarci la nostra PS5, basterebbe lasciare la console in avvio rapido e avere una connessione Wi-Fi dove ci troviamo per poter accedere a tutta la nostra libreria digitale (e al gioco su disco inserito nella console in quel momento). Si gioca discretamente bene e il delay, con una buona connessione, è davvero minimo.

Design

Analizzeremo le sue dimensioni nell'articolo contrapposto, in ogni caso bisogna fare un plauso al design della "console". Nonostante apparentemente potrebbe sembrare banale, in realtà dal vivo il suo aspetto non è per niente male, apparendo come una periferica dall'estetica senz'altro originale e non priva di peculiari caratteristiche, come le due strisce led interne che regalano un impatto piacevole alla vista.

Notevole il fatto che Sony stia riuscendo a mantenere anche una certa continuità con il design iniziato con la propria ammiraglia.

Qualità generale

La qualità generale del dispositivo è molto buona, molto al di sopra di molte altre piattaforme portatili. Una volta acceso e iniziato a utilizzato, si possono constatare in maniera rapida le sue qualità, a partire dal peso che offre una sensazione di solidità non indifferente.

Dello schermo ve ne abbiamo già parlato, ma anche il sistema operativo installato è abbastanza fluido e garantisce un approccio rapido e intuitivo per gettarsi immediatamente sui propri giochi in remote play.