Esistono molte tipologie diverse di illuminazione smart per dare un tocco di personalità e colore alla postazione da gaming. Quest’oggi segnaliamo questa interessantissima promozione di Amazon, che offre lo starter kit che include 2 torri luminose Corsair ICUE LT100 con un importante sconto di 60€.

Quest’oggi potrete infatti fare vostre queste bellissime lampade a soli 99,99€ anziché 159,99€, risparmiando così il 38%. Nella confezione troverete anche l’alimentatore, cavi micro USB e il praticissimo supporto portacuffie rimovibile, perfetto per averle sempre a portata di mano per le vostre sessioni di gaming.

Le due torri luminose funzionano grazie a 46 LED RGB regolabili singolarmente per ciascuna di loro, dandovi così piena libertà e controllo dei giochi di luce. Va inoltre sottolineato che sono compatibili con l’intero ecosistema di illuminazione smart ICUE, per cui si integreranno alla perfezione con eventuali altri elementi in vostro possesso.

Una caratteristica interessante è la possibilità di scegliere una illuminazione diretta o diffusa semplicemente inserendo la torre nella sua base con le luci rivolte verso di voi o verso la parete. Posizionandole ai lati dello schermo ampliano l’atmosfera del contenuto sul monitor anche intorno ad esso.

Oltre a poter sincronizzare l’illuminazione con ciò che vedete sullo schermo, avrete a vostra disposizione anche 11 giochi di luce preimpostati disponibili senza collegamento al PC: basterà spingere il tasto di selezione rapida sulla base per variare gli effetti.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!