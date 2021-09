Age of Empires 4: provate il gioco GRATIS, ecco il link!

Ci avviciniamo sempre di più all’uscita di Age of Empires 4. Il nuovo capitolo della saga di strategia della casa di Redmond debutterà infatti il 28 ottobre 2021, andando così a colmare un’assenza piuttosto importante, considerando che l’ultimo avvistamento del franchise risaliva addirittura al 2005, se ci fermiamo ovviamente a contare solamente i capitoli principali. Se siete però impazienti di poter provare il nuovo gioco, potete farlo già a partire da stasera, senza nessun costo.

Decisamente a sorpresa, infatti, Microsoft ha deciso di lanciare una sorta di demo che servirà a verificare le prestazioni del gioco. Lo stress test di Age of Empires 4 è infatti già disponibile in queste ore e durerà fino al 20 settembre 2021, quando alle ore 19:00 calerà il sipario su questa breve demo. Per partecipare è richiesta una semplice azione, ovvero quella di effettuare la richiesta tramite Steam oppure l’app Xbox Insider Hub. Il gioco definitivo infatti non sarà limitato a Xbox Game Pass, ma debutterà anche sul client Valve (ma non su Xbox Series S e Xbox Series X).

Il regalo è sicuramente gradito a tutti i fan ma serve anche agli sviluppatori. Come già visto in passato, con altri test tecnici (come ad esempio quello di Halo Infinite) questo genere di prove non solo è utile per testare i server di gioco, ma anche per ricevere feedback sull’attuale lavoro da parte degli sviluppatori e magari provvedere a cambiare qualcosa in corsa sulla base delle segnalazioni raccolte. Considerando inoltre che Age of Empires 4 è uno dei giochi più attesi dalla community PC è dunque naturale vedere un simile test svolgersi a poco più di un mese dal lancio.

Age of Empires 4

Se siete interessati a provare Age of Empires 4 e prendere parte a questo test globale, potete richiedere l’accesso. A patto, ovviamente, che i requisiti richiesti dal titolo siano soddisfatti in pieno dal vostro PC. Se non li conoscete ancora, potete verificarli a questo indirizzo.