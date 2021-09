Halo Infinite, 343 Industries ascolta i fan e cambia un dettaglio importante

Le community possono influire nello sviluppo di videogiochi. È il caso di Halo Infinite, dove 343 Industries ha preso a cuore i suggerimenti della community avvenuti durante uno dei test tecnici lanciati nelle scorse settimane e ha deciso così di modificare un importante dettaglio del gioco. Non parliamo ovviamente di grandi cambiamenti come l’interfaccia grafica o alcuni movimenti ma.. del radar. Sì, esatto: gli utenti hanno dato feedback anche sulla mappa presente nel gioco, per poterla così migliorare.

Come spiega 343 Industries in un lungo blog post su Waypoint, il canale ufficiale delle comunicazioni in merito allo sviluppo dei giochi della serie, la prima versione del radar di Halo Infinite segnalava i giocatori in base alle sparatorie o alla corsa, rendendolo più simile all’Heat Tracker del precedente gioco della serie. “Sapevamo che questo cambiamento avrebbe portato ad alcune critiche e nonostante tanti giocatori l’abbiano apprezzato, molti in realtà hanno rimpianto alcune caratteristiche vecchie”, le parole di 343 Industries lanciate sul blog. Per questo motivo si è dunque proceduti ad un cambio di funzionamento.

Come specifica il team di sviluppo, nel prossimo test tecnico di Halo Infinite il radar mostrerà i nuovi cambiamenti. Questo significa che i giocatori potranno individuare i nemici tramite tutti i movimenti, a differenza però del crouching, ovvero il camminare accovacciati. “Vi preghiamo di fornirci dei feedback in merito”, ha concluso 343 Industries. Segno che ovviamente il design potrebbe cambiare ancora: tutto, insomma, è basato sui feedback degli utenti, che saranno poi i destinatari finali dell’esperienza.

Halo Infinite sarà disponibile a partire dall’8 dicembre 2021, in esclusiva su console Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Il gioco arriverà anche su Xbox Game Pass al day one, come tutti i titoli prodotti da studi interni della casa di Redmond. Il lancio sarà accompagnato da una console a tema, in edizione limitata.