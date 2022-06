Focus Home Interactive e Asobo Studio lo avevano promesso: il 23 giugno 2022 avrebbero annunciato la data di uscita di A Plague Tale Requiem. Promessa, ovviamente, mantenuta. Nel corso della giornata odierna, infatti, il titolo con protagonista Amicia e Hugo, sequel diretto di Innocence, ha ottenuto la tanto attesa release date.

In molti erano convinti di vedere questo annuncio durante la Summer Game Fest 2022 e più precisamente durante lo showcase di Xbox e Bethesda. Così non è stato: i giocatori hanno ottenuto la data di uscita di A Plague Tale Requiem solamente nella giornata odierna, durante una speciale diretta avvenuta alle ore 18:00.

Durante l’evento è stato mostrato anche un filmato di gameplay esteso, che mostra quelli che saranno presumibilmente i primi minuti di gioco, alternati poi a successive sequenze di gameplay, dove Amicia e Hugo giungono in città ed esplorano nuovi luoghi che sembrano discostarsi moltissimo dalla Francia, ambientazione del primo capitolo. Un filmato che vi invitiamo a guardare esclusivamente se non temete il rischio spoiler. Nel caso voleste arrivare completamente all’oscuro al gioco, il nostro consiglio è ovviamente quello di non visionare nulla. Nel caso invece voleste rifarvi gli occhi e scoprire qualcosa di più su questa nuova avventura, trovate il filmato (in 4K) subito qui in basso, intorno all’ora 7:00 del live streaming.

Passiamo ora alla data di uscita. A Plague Tale: Requiem sarà disponibile a partire dal 18 ottobre 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Il gioco sarà anche incluso su Xbox Game Pass fin dal day one, a testimonianza di una partnership importante tra Focus Home Interactive e Microsoft. Oltre all’edizione base del gioco, sarà disponibile anche una Collector’s Edition, di cui vi abbiamo riportato i dettagli a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.