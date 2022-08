Con la data di uscita del titolo che si avvicina, Asobo Studio sta iniziando a mostrare più materiale relativo al prossimo titolo dello studio: A Plague Tale: Requiem. Dopo il successo del primo capitolo della serie, A Plague Tale: Innocence e continuando a collaborare con l’editore Focus Home Interactive, questo sequel sembra avere tutte le carte in regola per replicare gli ottimi risultati ottenuti dal suo predecessore.

In A Plague Tale: Requiem, ci troveremo a seguire il viaggio di Hugo e Amicia nel sud della Francia del 14° secolo prima di salpare verso una misteriosa isola nel Mar Mediterraneo. Il percorso nasconde un terribile destino e i giocatori dovranno trovare una cura per la malattia di Hugo grazie alle nuove risorse di Amicia. Tra queste, avremo a disposizione l’utilizzo dell’alchimia per manipolare il fuoco, il potere a lungo raggio di una balestra, il suo uso astuto del terreno e la sua capacità di lottare per sfuggire alle prese dei nemici. Grazie all’aiuto dei nuovi poteri di Hugo potremo scegliere se colpire nascondendoci nell’ombra o affrontare i pericoli a viso aperto. Queste nuove abilità, infatti, permettono alla protagonista di percepire i movimenti dei nemici circostanti mentre si muove furtivamente e manipolare orde di topi per decimare intere squadre di soldati.

Tutti coloro che riusciranno ad accedere alla Gamescom 2022, in programma tra pochi giorni, potranno inoltre provare con le proprie mani A Plague Tale: Requiem. Il gioco di Asobo Studio sarà infatti presente con una demo giocabile che ci permetterà di assaporare con le nostre mani questo interessante titolo a poco meno di due mesi dalla data di lancio prevista.

A Plague Tale: Requiem, infatti, uscirà il 18 ottobre su Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC e in versione Cloud su Nintendo Switch. Il titolo sarà disponibile anche su Game Pass sia per Xbox che per PC. Inoltre, per gli amanti delle copie fisiche, il gioco è disponibile anche in un interessante edizione limitata.