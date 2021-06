Abandoned: il mistero s’infittisce, anche Schreier e Keighley si sbilanciano

Passato e digerito l’E3 2021, ora è tempo di concentrarci sulla prossima bomba mediatica del momento. Sebbene Hideo Kojima abbia fatto un’importante apparizione durante la Summer Game Fest di Geoff Keighley senza annunciare nulla di nuovo, a parte la Death Stranding Director’s Cut, il web ad oggi sta impazzendo dietro Abandoned: il misterioso titolo che secondo alcuni rumor non sarebbe altro che il tanto vociferato nuovo Silent Hill (o una nuova IP) dello stesso Kojima.

Oltre ai fan, che in queste ore stanno letteralmente speculando su ogni minima informazione a riguardo di Abandoned, anche alcune delle più importanti personalità del settore hanno voluto dire la propria su questo fittissimo mistero. In primis, Geoff Keighley ha risposto ad un appassionato che gli ha posto una domanda sul titolo, affermando che i ragazzi di Blue Box Games Studios lo avevano contattato chiedendogli di dargli una mano a svelare il loro gioco in uscita.

In secondo luogo ha voluto intervenire sulla questione anche Jason Schreier, il quale ha recentemente postato un tweet sul suo profilo personale dichiarando quanto segue: “Va bene, dopo diverse ore passate nella tana del coniglio, non sono più convinto al 100% che sia Kojima (potrebbe benissimo essere qualcuno che sta creando tutte queste coincidenze per creare interesse) ma qualunque cosa accada questa rimarrà una delle storie sui videogiochi più divertenti di quest’anno”.

Alright after several hours going down the rabbit hole I am no longer 100% convinced it's Kojima (could very well be someone crafting all these coincidences to build buzz) but no matter what happens this will remain one of the most entertaining video game stories of the year

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 18, 2021