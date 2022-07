Il mondo degli handled si sta ampliando sempre di più, anche grazie al travolgente successo di Steam Deck. Di recente, su Kickstarter, è comparso quello che sembra essere il primo hardware a lanciare una sfida alla console di Valve. Prodotta da Aokzoe, il nuovo sistema di gioco portatile si chiama A1 e ha diversi punti di forza a suo favore.

Come riportato online, Aokzoe A1 è il primo sistema portatile a sfruttare la CPU AMD Ryzen 6800U. La CPU è decisamente più potente, almeno sulla carta, rispetto a quelle dei suoi diretti concorrenti come appunto Steam Deck. Oltre alla CPU, la console è equipaggiata con una AMD Radeon 680M e memorie LPDDR5X. Secondo il suo produttore, questa è la prima console portatile a offrire un sistema di dissipazione del calore migliore, grazie a una struttura in alluminio e un controllo della temperatura intelligente. La console è inoltre compatibile con Windows 11 e SteamOS. Parlando invece delle performance, Aokzoe A1 è in grado di far girare Elden Ring a 60 frame al secondo, mentre con Forza Horizon 5 si arriva anche oltre i 100 frame. Tutto però dipende dai settaggi del gioco.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche dello schermo, Aokzoe A1 offre un display IPS di 8 pollici in Full HD. Presente anche la possibilità di installare luci RGB, per una completa personalizzazione. Anche in questo caso, si tratta del primo dispositivo handled a disporre di tale possibilità, con tre differenti modalità di illuminazione. Completano le feature tecniche la presenza della vibrazione, del giroscopio e dei trigger lineari.

La console è attualmente disponibile su Kickstarter. Il prezzo, però, non è propriamente accessibile. Le prenotazioni sono infatti disponibili a partire da 899 Dollari, in Early Bid. La spedizione è prevista per settembre 2022.