Assassin's Creed Shadows: su Steam è un vero successo

L'ultimo capitolo della celebre saga di Ubisoft sta decisamente andando molto bene. Assassin's Creed Shadows (acquistabile su Amazon) irrompe con numeri impressionanti che segnalano un vero e proprio successo per la serie sulla piattaforma Steam, dove ha raggiunto 64.825 giocatori contemporanei. Un risultato che supera il precedente detentore del record, Odyssey, che nel 2018 si era fermato a 62.069 utenti simultanei, confermando l'entusiasmo crescente della community per questa nuova avventura ambientata nel Giappone feudale.

La performance di Shadows appare ancora più notevole considerando che questi numeri sono stati raggiunti a soli tre giorni dal lancio ufficiale. Un'accelerazione che trova probabilmente radici nelle recensioni generalmente positive sia da parte della critica specializzata che degli utenti, che hanno premiato l'impegno del team di sviluppo.

La valutazione "molto positiva" ottenuta su Steam non è un caso, ma il frutto di un lavoro particolarmente meticoloso sull'ottimizzazione tecnica, aspetto che negli ultimi anni era stato oggetto di critiche per altri capitoli della serie. L'esperienza di gioco fluida e la cura nei dettagli sembrano aver convinto anche i giocatori più scettici.

Ubisoft non si è limitata a celebrare il successo su Steam. La casa francese ha infatti annunciato ufficialmente che Assassin's Creed Shadows ha già superato la soglia dei due milioni di giocatori complessivi su tutte le piattaforme. Un traguardo che lo pone persino al di sopra del fortunatissimo Assassin's Creed Valhalla nei suoi primi giorni di distribuzione.

Il confronto con Valhalla non è casuale né di poco conto. L'episodio ambientato nell'era vichinga rappresenta infatti il maggior successo commerciale della serie, avendo generato ricavi superiori al miliardo di dollari e diventando un punto di riferimento assoluto nel catalogo Ubisoft.

Questi primi dati suggeriscono che la strategia di portare la serie nell'affascinante contesto del Giappone feudale stia dando i frutti sperati. Gli elementi tradizionali del gameplay di Assassin's Creed, uniti a un setting fortemente richiesto dalla community per anni, sembrano aver creato la tempesta perfetta per un successo commerciale.

L'ottimizzazione tecnica, che ha permesso di ottenere feedback positivi sulla versione PC, rappresenta un valore aggiunto rispetto ai precedenti capitoli, dimostrando l'attenzione di Ubisoft alle richieste degli utenti. La fluidità dell'esperienza è diventata un elemento distintivo nelle discussioni online, contribuendo alla diffusione positiva del passaparola.

Resta ora da vedere se questo slancio iniziale si tradurrà in vendite sostenute nel lungo periodo, ma le premesse per superare definitivamente i risultati di Valhalla sembrano esserci tutte. I dati ufficiali completi relativi alle vendite su PC, PS5 e Xbox Series X|S non sono ancora stati comunicati, ma l'azienda appare più che soddisfatta di questo esordio trionfale.