Diablo IV uscirà ufficialmente oggi, portando milioni di giocatori nelle terre del Sanctuarium e immergendoli in combattimenti contro orde di demoni. Se anche voi volete essere tra coloro che sfideranno Lilith ma volete risparmiare vi consigliamo di dare uno sguardo alle ottime offerte proposte da Eneba!

Sulla pagina dedicata a Diablo IV troverete le versioni digitali per console a un prezzo veramente ottimo, considerando che il gioco viene normalmente venduto a 79,99€. In particolare, quella per Xbox Series X|S è disponibile a partire da 63,99€, ma anche su PlayStation l’offerta è davvero conveniente.

Troverete, infatti, tutti i tagli delle PlayStation Card a prezzi scontati rispetto agli originali: la soluzione che vi consigliamo se siete interessati unicamente a Diablo IV è quella di acquistare due card dal valore di 40,00€, in offerta a 33,99€ ciascuna. Dato che il gioco è disponibile sul PlayStation Store a 79,99€, riscattando le due card potrete ottenerlo per una spesa totale di soli 67,98€.

Insomma, che voi optiate per la versione Xbox o quella PlayStation, avrete un risparmio non da poco sulla vostra copia di Diablo IV. Sarete poi pronti per immergervi nei panni di un personaggio proveniente dalle 6 classi disponibili e sfruttando le vostre abilità per farvi strada in un mondo open world veramente enorme. Nel corso della storia potrete personalizzare completamente il vostro stile di combattimento, adattandolo alle vostre preferenze e arrivando così a fronteggiare la temibile, e al contempo affascinante, Lilith.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Eneba dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

