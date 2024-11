Addio al gaming su Windows 7 e 8: Steam chiude i battenti

Valve ha ufficialmente interrotto il supporto di Steam per Windows 7 e Windows 8 il 5 novembre, in seguito all'ultimo aggiornamento del client. La decisione era stata annunciata dall'azienda all'inizio dell'anno.

Questa mossa non giunge inaspettata, considerando che il supporto di Microsoft per questi sistemi operativi più datati è terminato anni fa. Secondo l'ultimo sondaggio sull'hardware di Steam, solo lo 0,28% degli utenti utilizzava ancora Windows 7, mentre gli utenti di Windows 8 e 8.1 rappresentavano appena lo 0,08% della base totale.

L'interruzione del supporto segna comunque la fine di un'era per Steam su Windows 7, piattaforma supportata sin dal suo lancio nel 2009. Ora gli unici sistemi operativi compatibili con Steam sono Windows 10, Windows 11, Linux e macOS.

L'evoluzione di Steam ha seguito da vicino quella dei sistemi operativi Windows. Quando Windows 7 fu lanciato nel 2009, Steam era già una realtà consolidata, e la piattaforma si adattò rapidamente al nuovo sistema. Questa sinergia tra Steam e Windows ha contribuito significativamente alla crescita del gaming su PC, rendendo più accessibile e conveniente che mai l'acquisto e l'esecuzione di giochi.

Un aspetto meno noto è che Steam ha giocato un ruolo cruciale nel promuovere il gaming su Linux: il lancio di SteamOS nel 2013 ha segnato un importante passo verso l'indipendenza da Windows, offrendo agli utenti un'alternativa basata su Linux specificamente progettata per il gaming. Questa mossa ha incoraggiato molti sviluppatori a rendere i loro giochi compatibili con Linux, ampliando le opzioni per i giocatori al di fuori dell'ecosistema Windows.

Guardando al futuro, l'interruzione del supporto per Windows 7 e 8 segna non solo la fine di un'era, ma anche l'inizio di una nuova fase per Steam e il gaming su PC. Con l'avvento di nuove tecnologie come il cloud gaming e la realtà virtuale, Steam continua a evolversi, mantenendo il suo ruolo centrale nell'ecosistema del gaming su PC.

Per chi preferisce alternative a Windows, Valve offre Steam Deck, che utilizza una distribuzione Linux personalizzata chiamata SteamOS. Questo dispositivo portatile consente di giocare ai titoli Steam senza dipendere da Microsoft, pur mantenendo la possibilità di installare Windows 11 se desiderato.