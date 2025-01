Ve lo ricordate Godfall? Nemmeno noi a essere onesti, ma c'è una brutta notizia

Counterplay Games, lo studio sviluppatore di Godfall, esclusiva di lancio per PS5, sembra essere stato smantellato alla fine del 2024. La notizia è emersa da un post su LinkedIn di un dipendente di Jackalyptic Games, che stava collaborando con Counterplay su un progetto prima della sua chiusura.

Godfall, pur essendo stato il primo titolo confermato come esclusiva di lancio per PS5, non è riuscito a conquistare il pubblico come sperato, nonostante l'hype iniziale e la successiva disponibilità su altre piattaforme come PC e Xbox.

La sorte di Counterplay Games evidenzia quanto sia complicato riuscire a riprendersi dopo un grave flop nel mercato dei videogiochi. Nonostante il precedente lancio del gioco di carte free-to-play Duelyst su PC nel 2016, lo studio non è riuscito a raggiungere il successo commerciale desiderato con Godfall.

Sebbene non sia ancora chiaro se lo studio sia stato completamente chiuso o abbia subito una drastica riduzione del personale, questa vicenda riflette le difficoltà affrontate da molti sviluppatori nel corso del 2024 (e non solo), un anno particolarmente impegnativo per l'industria dei videogiochi. Ovviamente il nostro augurio che tutto questo possa cambiare nel 2025, ma dubitiamo considerando già questa brutta notizia.

Ad oggi un flop può davvero disintegrare un team di sviluppo, e per questo motivo, il realizzare giochi in base alla propria creatività non è così facile, spingendo gli sviluppatori a ricorrere a generi molto abusati, magari realizzando un titolo derivativo per riuscire a portare a casa soldi sicuri per sopravvivere. Il futuro dei videogiochi non può più essere questo.

Nel 2025 vedremo l'arrivo di tantissimi nuovi titoli, ma questi titoli riusciranno ad aver successo? Oppure rischieremo di dare ulteriori brutte notizie sulla chiusura di team di sviluppo? Il nostro augurio è che quest'anno possa andare meglio, ma le premesse non sono delle migliori.