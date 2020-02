AESVI e la sua nuova era: nasce il progetto IIDEA

AESVI, associazione italiana di categoria dedicata al mondo dei videogames, si rinnova presentando il nuovo progetto chiamato IIDEA. Durante un incontro tenutosi presso lo Spazio Experience Pommery di Milano, il Presidente Marco Saletta, il Direttore Generale Thalita Malagò e i rappresentanti dei soci Developer ed Esports: Mauro Fanelli e Federico Brambilla, hanno svelato il nuovo nome che accompagnerà il progetto d’ora in poi. Da oggi non sarà più l’Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani ma IIDEA, ovvero Italian Interactive Digital Entertainment Association.

L’associazione è oggi chiamata a dedicare maggiormente le sue risorse alle relazioni con le istituzioni, alla promozione di una maggiore conoscenza dei videogiochi e allo sviluppo del business degli operatori nel settore.

Come ha dichiarato il Presidente di IIDEA durante l’evento “Gli ultimi anni sono stati per noi anni di transizione, in cui abbiamo posto le basi per una maggiore focalizzazione sulle attività politico-istituzionali e sullo sviluppo del business per le imprese italiane che operano nel settore. Con il 2020 inizia la nostra evoluzione, ben esemplificata dalla scelta di operare un rebranding a tutto tondo, che parta dal nome per arrivare a tutti gli elementi che hanno caratterizzato AESVI negli anni. Oggi, e ancora di più in futuro, vogliamo crescere tanto in Italia quanto all’estero, siamo certi che la nostra nuova immagine, una nuova governance e una maggiore apertura nei confronti di tutti gli attori dell’ecosistema ci aiuteranno in questo percorso”.

L’incontro avvenuto è stato occasione di presentare i principali risultati del 2019 e il programma di attività prefissate per il 2020, oltre che il lancio di un nuovo sito istituzionale e di nuove piattaforme social, che diventeranno strumenti di interazione e condivisione di contenuti e punti di vista. Per il 2020 l’Associazione vuole crescere ulteriormente sul piano internazionale e nella rappresentatività delle tre anime del settore, publisher, developer ed eSports. Per fare questo, IIDEA punterà sullo sviluppo di due eventi principali:

First Playable , il primo evento business internazionale dedicato agli sviluppatori di videogiochi in Italia, che si terrà dal 1 al 3 luglio presso Manifatture Digitali Cinema Pisa.

, il primo evento business internazionale dedicato agli sviluppatori di videogiochi in Italia, che si terrà dal 1 al 3 luglio presso Manifatture Digitali Cinema Pisa. Round One, il primo evento business internazionale dedicato agli operatori del settore esports, che si svolgerà per la prima volta quest’anno dall’11 al 13 maggio presso il Centro Congressi di Riva del Garda.

IIDEA ha inoltre in programma di lanciare un portale online dedicato alle famiglie e ai consumatori, con l’obiettivo di fornire tutte le informazioni necessarie per conoscere i videogiochi e per imparare a utilizzarli in modo consapevole.

L’Associazione continuerà a seguire Milan Games Week, evento ideato e lanciato da AESVI nel 2011, mentre gli Italian Video Game Awards cambieranno format e si evolveranno in due diversi settori: uno dedicato agli eSports e uno ai developer.