AFK Journey: tier list eroi migliori e peggiori

Esattamente come il suo predecessore “AFK Arena”, AFK Journey ha dalla sua una vera e propria montagna di eroi da tenere in considerazione per costruire un party efficiente e potente nella stragrande maggioranza delle situazioni. Per cercare di offrire un po’ di orientamento ai giocatori che poco conoscono l’argomento lo strumento migliore che si può offrire è una tier list, ovvero una lista dei migliori eroi sulla base di una serie di parametri.

C’è un ma che bisogna tenere in considerazione: in AFK Journey ci sono tanti eroi, tante classi, tante fazioni e così via. Questa tabella onnicomprensiva sugli eroi usciti a fine Aprile 2024 vi permetterà di avere una situazione più chiara con la quale interfacciarvi!

AFK Journey: tier list migliori eroi

Ecco una tabella con tutto quello che devi sapere sugli eroi di AFK Journey!

Nome eroe Tier Fazione Ruolo Tipo danno Reiner S+ Sotterraneo Supporto Magico Thoran S+ Oltretomba Colosso Fisico Rowan S Portaluce Supporto Magico Odie S Picchiatore Cecchino Magico Koko S Picchiatore Supporto Fisico Dionel S Celestiale Cecchino Fisico Scarlita S Celestiale Guerriero Fisico Granny Dahnie S Selva Colosso Fisico Temesia S Portaluce Colosso Fisico Hewyn A Selva Supporto Magico Shakir A Picchiatore Canaglia Fisico Vala A Portaluce Canaglia Fisico Cecia A Oltretomba Cecchino Fisico Carolina A Oltretomba Mago Magico Bryon A Selva Canaglia Magico Eironn A Selva Canaglia Magico Smokey Meerky A Picchiatore Supporto Magico Cassadee A Portaluce Mago Magico Rhys A Picchiatore Cecchino Fisico Parisa A Selva Mago Magico Lyca A Selva Cecchino Fisico Seth A Picchiatore Canaglia Fisico Korin A Portaluce Guerriero Fisico Viperian A Oltretomba Mago Magico Marilee A Portaluce Cecchino Fisico Berial B Sotterraneo Canaglia Mago Igor B Oltretomba Guerriero Fisico Lumont B Picchiatore Colosso Fisico Brutus B Picchiatore Guerriero Fisico Antandra B Picchiatore Colosso Fisico Silvina B Oltretomba Canaglia Fisico Niru B Oltretomba Supporto Magico Kruger B Picchiatore Guerriero Fisico Mirael B Portaluce Mago Magico Walker B Portaluce Canaglia Fisico Atalanta C Portaluce Cecchino Fisico Damian C Selva Supporto Magico Satrana C Picchiatore Mago Magico Lucius C Portaluce Colosso Fisico Valen C Portaluce Guerriero Fisico Arden C Selva Mago Magico Fay C Portaluce Supporto Magico Salazer D Oltretomba Canaglia Fisico Kafra D Selva Guerriero Fisico

AFK Journey: Legenda Tier list Eroi

Ecco una breve legenda per capire tutto il necessario sul funzionamento della tabella qui sopra.

Ecco la lista delle classi con le rispettive traduzioni in inglese:

Tank: Colosso

Colosso Rogue : Canaglia

: Canaglia Mage : Mago

: Mago Support : Supporto

: Supporto Marksman: Cecchino

Ecco una lista delle fazioni con la rispettiva traduzione dall'inglese:

Graveborn : Oltretomba

: Oltretomba Wilder : Selva

: Selva Lightbearer: Portaluce

Portaluce Mauler : Picchiatore

: Picchiatore Hypogean: Sotteraneo



Sotteraneo Celestial: Celestiale

Ecco invece la tabella con tutte le valutazioni che possono servire: