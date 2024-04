AFK Journey: tutti i trucchi su iOS e Android

Uno dei prodotti più interessanti di questo 2024 se parliamo di giochi di ruolo per telefono cellulare è senza dubbio AFK Journey, un RPG in grande stile realizzato partendo dall’universo visivo e narrativo di AFK Arena. In tutto questo contesto sono molti i giocatori che si interrogano su tutti i trucchi di AFK Journey e oggi, con questo articolo, andiamo a scoprire di più sulla questione.

Mescolando le meccaniche da Idle Game a quelle del gioco di ruolo canonico, il prodotto di Fairlight e Lilith Games cerca di incontrare i gusti di giocatori molto diversi tra loro con un gameplay complesso, tante semplificazioni per chi non ha molto tempo per stare dietro ai videogiochi e il giusto numero di chicche da tenere in considerazione.

Ecco tutto quello che devi sapere sull’argomento trucchi in AFK Journey!

Sommario

Esistono i trucchi in AFK Journey?

Partiamo dalla risposta alla più basilare delle domande: no!

O meglio, non esistono i trucchi per come sono normalmente intesi dai giocatori con diversi anni sul groppone.

Questo perché solitamente nel mondo dei videogiochi il concetto di trucco è legato all’utilizzo di una serie molto specifica di input del controller in un dato contesto, così da ottenere un qualche tipo di vantaggio (spesso pericoloso per il bilanciamento del gioco)

Ci sono però tanti accorgimenti e tante strategie che possono portare a vantaggi molto simili a quelli dei trucchi in AFK Journey, è semplicemente necessario conoscerli! Stavolta, infatti, più che i riflessi necessari per premere i tasti in un determinato ordine è necessario avere una conoscenza mediamente profonda delle meccaniche di gioco.

Portare avanti le sfide AFK è importantissimo

Per poter accedere a tutte quante le meccaniche e avere contezza di tutte quante le risorse presenti all’interno del gioco è di vitale importanza portare avanti le sfide AFK, ovvero delle battaglie che non sono direttamente legate alla storia ma che hanno un elevato livello di difficoltà.

Le sfide AFK si possono attivare in qualsiasi momento cliccando sul simbolino chiamato “progressi AFK” in basso a destra; è possibile cambiare il proprio party e tutto il resto nella maniera che si preferisce per cercare di eliminare gli avversari del caso.

AFK Journey: trucchi per guadagnare risorse

Le risorse come oro, diamanti, mithril e chi più ne ha più ne metta sono la base su cui funzionano gli ingranaggi di AFK Journey; completare missioni e proseguire con la storia permette al giocatore di accedere a un quantitativo sempre maggiore di risorse, con cui poi potenziare i propri personaggi o reclutarne altri attraverso il sistema di pull tipico dei gacha.

Ci sono però modi più veloci per guadagnare risorse rispetto al normale gameplay: se si conosce bene il gioco, infatti, è possibile utilizzare con attenzione almeno un paio di idee.

AFK Journey: utilizzare i codici promozionali

Come nella stragrande maggioranza dei videogiochi per telefono cellulare in circolazione, anche in AFK Journey sono presenti dei codici promozionali che se inseriti all’interno di una particolare schermata permettono all’utente di ottenere in regalo una montagna di risorse.

Ne abbiamo parlato con particolare attenzione all’interno di questo articolo dedicato!

AFK Journey: avere costanza e completare missioni serve molto!

Le missioni giornaliere e i bonus per i login sono degli elementi immancabili nel mondo dei videogiochi per smartphone e in AFK Journey ciò non fa eccezione.

Come in qualsiasi altro gioco del settore, infatti, il giocatore viene ricompensato per effettuare l’accesso ogni giorno!

Invece il bonus login si ottiene selezionando l’icona con le due trombe sovrastate da un arazzo; qui è possibile trovare le ricompense per i login continuativi (dono di journey), le ricompense accesso per i pull, gli eventi di lotta contro il lord primordiale e… lo scoprirai al prossimo paragrafo

Seguire gli sviluppatori di AFK Journey sui social aiuta!

La schermata legata alle ricompense permette di accedere a una piccola pagina chiamata “ricompense” attraverso cui è possibile scegliere di followare sui social i vari account del gioco.

Ogni volta che si followa in account è possibile ottenere:

Diamanti

Essenza AFK

Oro

Attenzione che la ricompensa si può riscattare UNA VOLTA SOLA e non una volta per ogni singolo social seguito.

Al momento i social che si possono seguire per ottenere in cambio una ricompensa sono:

Discord

YouTube

Facebook

TikTok

X (Twitter)

Instagram

Reddit

Mai sottovalutare la posta di AFK Journey

Non tutti sanno che molte ricompense anche piuttosto ingenti in termini di risorse si possono ottenere semplicemente leggendo tutte le lettere che si ricevono dentro al gioco.

Per leggere è lettere è necessario interagire con il simpatico gufetto che detiene la posta; questo si trova all’interno della propria dimora mistica, nell’angolo in alto a destra.

Il mondo è stato costruito per essere esplorato!

Una delle novità più interessanti del titolo è senza dubbio rappresentata dalla presenza di un mondo di gioco permanente da esplorare liberamente.

Non parliamo di un open world canonico, quanto più di una lunga serie di mappe interconnesse tra loro che permettono ai giocatori anche di prendere deviazioni e detour alla ricerca di questo o quell’altro oggetto.

In questo contesto, quindi, è di fondamentale importanza assicurarsi di esplorare un pezzettino alla volta i vari frammenti di mondo di gioco: è davvero facile trovare casse, sacche di denaro, diamanti ed equipaggiamenti di vario tipo in questa maniera.