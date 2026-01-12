Il futuro della strategia in tempo reale firmata Microsoft sembra destinato a cambiare volto in maniera radicale. Secondo quanto emerso da dichiarazioni informali rilasciate durante il podcast The Xbox Two, la casa di Redmond starebbe preparando il terreno per un rilancio in grande stile del franchise Age of Empires, con un capitolo che segnerebbe una svolta tecnologica significativa rispetto ai predecessori. Le ambizioni non si fermerebbero qui, coinvolgendo potenzialmente anche il ritorno di StarCraft dopo l'acquisizione di Activision Blizzard.

La notizia arriva da Jez Corden, giornalista e insider particolarmente prolifico in questo avvio di 2026, che ha condiviso dettagli interessanti al di fuori del suo consueto canale su Windows Central. A differenza delle informazioni strutturate pubblicate nell'articolo sui progetti Xbox Game Studios, queste rivelazioni hanno un carattere più speculativo e conversazionale, ma non per questo meno significative per gli appassionati del genere.

Il nodo cruciale della questione riguarda Unreal Engine 5, la tecnologia che dovrebbe sostituire il motore grafico utilizzato per Age of Empires 4. Secondo quanto riferito da Corden, la scelta non sarebbe casuale ma dettata da problematiche concrete emerse durante lo sviluppo del quarto capitolo. Il motore proprietario di Relic Entertainment avrebbe infatti rappresentato un ostacolo significativo per il team di sviluppo.

