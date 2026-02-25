Il mese di marzo porta con sé un aggiornamento di tutto rispetto per il catalogo PlayStation Plus, con Sony che ha scelto di puntare su una lineup capace di soddisfare una varietà sorprendente di gusti: dallo sport alla caccia ai mostri, dalla fattoria di melme all'MMORPG di punta del mercato. Quattro titoli di calibro diverso ma complementare arriveranno a disposizione di tutti gli abbonati PlayStation Plus a partire dal 3 marzo, restando disponibili per il riscatto fino al 6 aprile. Una selezione che copre generi molto distanti tra loro, segno di una strategia Sony sempre più orientata a intercettare segmenti di pubblico differenti con ogni rotazione mensile.

Il titolo che farà più discutere tra gli appassionati sportivi è senza dubbio PGA Tour 2K25, disponibile esclusivamente su PS5. Questa edizione segna un momento importante per la serie: per la prima volta nel franchise, fanno il loro ingresso il PGA Championship, lo U.S. Open e The Open Championship, i tre major più attesi del circuito golfistico mondiale. La modalità MyCareer viene ampliata per costruire una vera e propria carriera da professionista, con Skill Tree aggiornati, nuove opzioni di personalizzazione del giocatore tramite MyPlayer e strumenti evoluti per il Course Designer. Il multiplayer cross-platform, con modalità sia ranked che casual, aggiunge longevità competitiva a un pacchetto già solido.

Per chi preferisce l'azione frenetica e il loop di caccia e crafting, Monster Hunter Rise approda nel catalogo Plus su PS5 e PS4. Il titolo Capcom, che ha riscosso un enorme successo globale, porta con sé 14 tipologie di armi uniche, la presenza dei compagni Palico Felyne e dei nuovi Palamute Canyne, e mappe di caccia vaste e ricche di dettagli ispirati al folklore giapponese antico. Il sistema di difficoltà scalabile garantisce sessioni equilibrate sia in solitaria che in co-op fino a quattro giocatori, rendendo il titolo accessibile ai neofiti senza deludere i veterani della serie.

Slime Rancher 2 ha già conquistato oltre 15 milioni di fan in tutto il mondo con il solo capitolo originale.

Slime Rancher 2, disponibile su PS5, è il seguito dell'amato primo capitolo che ha costruito una community fidelizzata di oltre 15 milioni di giocatori. Il mix tra farm sim in prima persona e avventura esplorativa trova nuova linfa su Rainbow Island, un'ambientazione inedita ricca di tecnologia antica, risorse naturali da scoprire e nuove tipologie di slime da catturare e allevare. La protagonista Beatrix LeBeau torna al centro della scena con la sfida di svelare i segreti dell'isola, costruendo e gestendo una conservatory con vista panoramica sull'ambiente circostante. Un titolo pensato per rilassarsi, ma capace di generare un loop di gioco sorprendentemente avvincente.

Il pezzo da novanta della lineup è The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road, l'MMORPG di Bethesda e ZeniMax Online Studios disponibile su PS5 e PS4. La Collection: Gold Road garantisce accesso immediato a tutte le zone principali dei Chapter, con biomi e archi narrativi distribuiti attraverso tutta Tamriel, ambientata quasi mille anni prima degli eventi di The Elder Scrolls V: Skyrim. Foreste di funghi di Morrowind, reami di Oblivion e combattimenti PvP tra giocatori rappresentano solo alcune delle possibilità offerte da uno dei titoli live-service più longevi del settore. È importante precisare che il 2025 Content Pass non è incluso nell'offerta PlayStation Plus.

Sul fronte bonus, Sony ha attivato anche un'offerta dedicata a Discord Nitro per gli abbonati europei, Italia compresa. Gli iscritti a PlayStation Plus Essential o Extra possono riscattare un mese gratuito di Discord Nitro, mentre i membri Premium ricevono tre mesi di prova. Il trial sblocca funzionalità come profili personalizzati, streaming video in HD, emoji animate e due server boost aggiuntivi. I codici sono riscattabili dal 3 marzo alle 15:30 ora italiana fino al 2 aprile, con scadenza del codice fissata al 2 maggio 2026. L'offerta è valida per nuovi utenti e per chi non è abbonato a Nitro negli ultimi 12 mesi, con rinnovo automatico a 9,99€ al mese al termine del periodo gratuito.

Gli abbonati hanno tempo fino al 2 marzo per aggiungere alla propria libreria i giochi di febbraio: Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros e Ace Combat 7: Skies Unknown sono ancora disponibili per il riscatto e spariranno dalla rotazione con l'arrivo della nuova lineup. Con Monster Hunter Wilds già nei pensieri della community e un MMORPG come ESO pronto a portare nuovi giocatori nella sua vasta rete di contenuti, marzo si preannuncia come un mese di grande attività per la piattaforma Sony, con la curiosità per la lineup di aprile che inizia già a crescere tra i forum e i canali della community italiana.