Alan Wake 2 è un gran gioco ma starebbe vendendo pochissimo

Che Alan Wake 2 sia un gran gioco ci sono pochi dubbi a riguardo e questo non solo per i tre premi vinti ai The Game Awards o per la nostra valutazione, ma anche perché è finalmente una produzione di livello che prova a sperimentare quantomeno a livello narrativo.

Tuttavia, nonostante sia un prodotto eccellente, le vendite sarebbero estremamente deludenti. Negli Stati Uniti durante il mese di novembre, il titolo si sarebbe posizionato 113° e al 147° posto in termini di utenti attivi su PS5 e Xbox Series X|S. I dati provengono direttamente da Circana, quindi parliamo di una fonte autorevole.

Il giornalista Jason Schreier ha cercato di capire, con l'analista Mat Piscatella, se la situazione fosse davvero così critica. Piscatella ha risposto con cautela, sottolineando che i dati attuali non coprono le vendite su Epic Games Store. A ogni modo, considerando il mood generale degli utenti nei confronti di Steam, sospettiamo la maggior parte degli utenti stiano giocando al titolo in maniera poco "legale" su PC.

Piscatella ha però aggiunto un discorso che onestamente ci troviamo d'accordo: "una maggiore presenza fisica e promozione sui console non avrebbero fatto male. La scelta di distribuire il gioco solo in formato digitale per mantenere prezzi più bassi potrebbe aver influito negativamente."

Ovviamente i dati non non ci stupiscono più di tanto. Al di là della poca promozione e del fatto che fosse venduto solo "fisico", bisogna anche ribadire che il primo capitolo fu un vero e proprio flop in termini di vendite e anche la remastered andò male e ha recuperato i meri costi di produzione solo recentemente. Si tratta quindi di una proprietà intellettuale abbastanza sfortunata.

Speriamo davvero che il titolo possa riprendersi o magari vendere tantissime copie su Epic Games Store. Lo meriterebbe senz'altro.