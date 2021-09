Alan Wake Remastered, svelato il peso e data del pre-load su PS5

Uno degli annunci più sorprendenti di questo mese è senza dubbio quello di Alan Wake Remastered. A lungo vociferato, lo scrittore di Sam Lake sta finalmente per tornare sulle nostre console con una riedizione della sua amatissima opera, e non sorprende neanche che sia già tra i giochi più prenotati su Amazon. Dopo averlo visto in azione durante il PlayStation Showcase di alcuni giorni fa, Alan Wake Remastered ha finalmente una data di lancio confermata e ora tante nuove informazioni.

A rivelare molti dettagli sul titolo è però il profilo Twitter PlayStation Game Size, che si occupa proprio di cercare informazioni dai server del PlayStation Store così da anticipare il peso di molti giochi e l’arrivo di aggiornamenti vari. A poche settimane di distanza dal rilascio di Alan Wake Remastered, l’utente rivela che il gioco occuperà soltanto 27,466 GB su PlayStation 5, senza la patch del dayone.

Inoltre, PlayStation Game Size aggiunge anche che il pre-load del titolo, per tutti coloro che lo hanno già prenotato in versione digitale sullo store, comincerà il 3 ottobre 2021, quindi due giorni prima del rilascio ufficiale. Per il momento, purtroppo, non è noto però l’orario esatto in cui partirà il download automatico sulle nostre console. Tuttavia, sappiamo che il titolo potrà sorprendere sulle piattaforma di nuova generazione, arrivando a ben 4K e 60 FPS sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X.

A far felici tutti gli utenti interessati è però la presenza dell’aggiornamento gratuito per tutti coloro che lo compreranno su PS4 e Xbox One. Ricordiamo ai lettori che Alan Wake Remastered sarà rilasciato il 5 ottobre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e su PC tramite Epic Games Store. L’avete prenotato? Fatecelo sapere commentando in calce e restate connessi per non perdere ulteriori aggiornamenti sul titolo.